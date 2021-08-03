اتحاد السلة يعلن مواعيد الموسم الجديد

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد منافسات الرجال للموسم الجديد.

وينطلق موسم منافسات الرجال بدور الـ32 من بطولة كأس مصريوم 4 أكتوبر المقبل ثم دور الـ16 يوم 10 أكتوبر.

وتبدأ الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط أيام 14 و15 و16 أكتوبر، ثم الدورة المجمعة الثانية أيام 20 و21 و22.

على أن تقام مباراة نهائي دوري المرتبط منتصف شهر ديسمبر المقبل.

مباراة السوبر المصري للموسم الماضي بين الزمالك بطل الدوري والاتحاد السكندري بطل الكأس ستقام يوم 24 ديسمبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس مصر يوم 31 مارس 2022.

وجاء الجدول على الشكل التالي:-