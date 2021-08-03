أولمبياد طوكيو 2020 - مصطفى عمرو إلى نهائي رمي الجُلة.. وموعد المنافسة على ميدالية

حصد مصطفى عمرو بطاقته إلى نهائي رمي الجُلة ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما أن استطاع تسجيل مسافة أكبر من 21.20.

وحل مصطفى في المجموعة الأولى، وأنهى منافساته في المركز الثالث.

وفي منافسات رمي الجُلة، يتم تسجيل أعلى مسافة للاعب من 3 محاولات.

من يحقق 21.20 أو أكثر يتأهل مباشرة إلى النهائي، أو أفضل 12 لاعبا من المجموعتين.

مصطفى أخفق في محاولته الأولى، وفي المحاولة الثانية حقق مسافة 20.65.

واستطاع تحقيق مسافة قدرها 21.23 في محاولته الثانية حاصدا بطاقة الوصول للنهائي.

ومن المقرر أن ينافس محمد مجدي في المجموعة الثانية والتي تبدأ منافستها في الثانية إلا الثلث بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء.

وسيخوض مصطفى عمرو النهائي على الميدالية في الرابعة وخمس دقائق فجر الخميس المقبل.