أولمبياد طوكيو 2020 - مصطفى عمرو إلى نهائي رمي الجُلة.. وموعد المنافسة على ميدالية

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:23

كتب : FilGoal

مصطفى عمرو - رمي جلة - طوكيو 2020

حصد مصطفى عمرو بطاقته إلى نهائي رمي الجُلة ضمن منافسات ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020، بعدما أن استطاع تسجيل مسافة أكبر من 21.20.

وحل مصطفى في المجموعة الأولى، وأنهى منافساته في المركز الثالث.

وفي منافسات رمي الجُلة، يتم تسجيل أعلى مسافة للاعب من 3 محاولات.

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من يحقق 21.20 أو أكثر يتأهل مباشرة إلى النهائي، أو أفضل 12 لاعبا من المجموعتين.

مصطفى أخفق في محاولته الأولى، وفي المحاولة الثانية حقق مسافة 20.65.

واستطاع تحقيق مسافة قدرها 21.23 في محاولته الثانية حاصدا بطاقة الوصول للنهائي.

ومن المقرر أن ينافس محمد مجدي في المجموعة الثانية والتي تبدأ منافستها في الثانية إلا الثلث بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء.

وسيخوض مصطفى عمرو النهائي على الميدالية في الرابعة وخمس دقائق فجر الخميس المقبل.

مصطفى عمرو ألعاب قوى طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو 2020 رمي الجلة
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