مباشر كرة اليد في طوكيو - مصر (28)-(21) ألمانيا.. الفراعنة يكتسحون
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:21
كتب : محمد سمير
يلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.
تأهل منتخب مصر كثاني مجموعته برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الدنمارك والسويد لكن حل ثانيا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق25 الأحمر يسجل 28-21
ق24 كاتوووونجا يا كاتوووونجا التألق من جديد
ق23 كاتونجا يواصل التألق
ق22 صحوة مصرية والنتيجة 27-21
ق20 والنتيجة 25-21 لمصر
ق19 كاااااااتونجا يتألق مجددا
ق19 علي زين يسجل رغم الدفاع القوي ومصر تتقدم 25-21
ق18 هدف ألماني والنتيجة 24-21
ق15 يحيى خالد يسدد قذيفة والنتيجة 23-18
ق14 الأحمر يسجل من رمية جزائية والتقدم لمصر 22-17
ق13 بكار من جديد والتقدم لمصر 21-16
ق10 بكار يسجل والفارق يعود 4 أهداف 20-16
ق9 ألمانيا تقلص الفارق 19-16 لمصر حتى الآن
ق6 كاتونجا يواصل التألق وتصدي جديد
ق4 كاتونجا يواصل التألق ويحيى خالد يسجل 19-14 لمصر
ق3 يحيى الدرع يسدد قذيفة داخل الشباك 18-13 لمصر
ق2 يحيى خالد يسجل بطريقة رائعة 17-12 لمصر
ق1 كرة ضائعة من ألمانيا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتفوق مصري 16-12
ق27.30 تألق كاتونجا مستمر و16-11 لمصر بعد قذيفة أحمد هشام
ق25 كاتونجا يتألق وسند يسجل 14-10 لمصر
ق23 علي زين يسجل من جديد والنتيجة 13-10 لمصر
ق22 قذيفة صاروخية من علي زين والنتيجة 12-8 لمصر
ق21 يحيى خالد يوسع الفارق 11-7 لمصر
ق19 دودو يسجل من جديد 10-7 لمصر
ق17 محاولات ألمانية مستمرة والنتيجة 9-7 لمصر
🧤🥅 حارس مصر كريم هنداوي يتألق بتصدي مذهل أمام ألمانيا #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/zxFqFu1ZJM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 3, 2021
ق16 علي زين يسجل والتقدم لمصر 9-6
ق12 يحيى الدرع يسجل والنتيجة 7-3
ق10 والتقدم لمصر 6-2
ق9.20 بكار يسجل والنتيجة 6-1
ق8 رمية جزائية يسجلها أحمد الأحمر والنتيجة 5-1
ق6 كاتونجا يتألق من جديد وممدوح هاشم يسجل الرابع
ق5.16 ممدوح هاشم يسجل والنتيجة 3-1 لمصر
ق4.30 كاتونجا يتصدى من جديد
ق2.25 كريم الهنداوي يتألق
ق2.15 محمد سند يسجل 2-1 لمصر
ق1 أحمد هشام دودو يتقدم لمصر 1-0
انطلاق المباراة