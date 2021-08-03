انتهت كرة اليد في طوكيو - مصر (31)-(26) ألمانيا.. إلى المربع الذهبي

يلعب منتخب مصر أمام ألمانيا في ربع نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

تأهل منتخب مصر كثاني مجموعته برصيد 8 نقاط بالتساوي مع الدنمارك والسويد لكن حل ثانيا بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

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نهاية المبارة

ق30 31-26

ق29 أحمد عادل يسجل 30-24

ق27 يحيى خالد يسجل والتقدم 29-22

ق25 الأحمر يسجل 28-21

ق24 كاتوووونجا يا كاتوووونجا التألق من جديد

ق23 كاتونجا يواصل التألق

ق22 صحوة مصرية والنتيجة 27-21

ق20 والنتيجة 25-21 لمصر

ق19 كاااااااتونجا يتألق مجددا

ق19 علي زين يسجل رغم الدفاع القوي ومصر تتقدم 25-21

ق18 هدف ألماني والنتيجة 24-21

ق15 يحيى خالد يسدد قذيفة والنتيجة 23-18

ق14 الأحمر يسجل من رمية جزائية والتقدم لمصر 22-17

ق13 بكار من جديد والتقدم لمصر 21-16

ق10 بكار يسجل والفارق يعود 4 أهداف 20-16

ق9 ألمانيا تقلص الفارق 19-16 لمصر حتى الآن

ق6 كاتونجا يواصل التألق وتصدي جديد

ق4 كاتونجا يواصل التألق ويحيى خالد يسجل 19-14 لمصر

ق3 يحيى الدرع يسدد قذيفة داخل الشباك 18-13 لمصر

ق2 يحيى خالد يسجل بطريقة رائعة 17-12 لمصر

ق1 كرة ضائعة من ألمانيا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتفوق مصري 16-12

ق27.30 تألق كاتونجا مستمر و16-11 لمصر بعد قذيفة أحمد هشام

ق25 كاتونجا يتألق وسند يسجل 14-10 لمصر

ق23 علي زين يسجل من جديد والنتيجة 13-10 لمصر

ق22 قذيفة صاروخية من علي زين والنتيجة 12-8 لمصر

ق21 يحيى خالد يوسع الفارق 11-7 لمصر

ق19 دودو يسجل من جديد 10-7 لمصر

ق17 محاولات ألمانية مستمرة والنتيجة 9-7 لمصر

ق16 علي زين يسجل والتقدم لمصر 9-6

ق12 يحيى الدرع يسجل والنتيجة 7-3

ق10 والتقدم لمصر 6-2

ق9.20 بكار يسجل والنتيجة 6-1

ق8 رمية جزائية يسجلها أحمد الأحمر والنتيجة 5-1

ق6 كاتونجا يتألق من جديد وممدوح هاشم يسجل الرابع

ق5.16 ممدوح هاشم يسجل والنتيجة 3-1 لمصر

ق4.30 كاتونجا يتصدى من جديد

ق2.25 كريم الهنداوي يتألق

ق2.15 محمد سند يسجل 2-1 لمصر

ق1 أحمد هشام دودو يتقدم لمصر 1-0

انطلاق المباراة