أولمبياد طوكيو 2020 - سابع ميدالية لـ البرازيل في كرة القدم للرجال

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:20

كتب : FilGoal

ماتياس كونها يسجل ويحتفل بهدف البرازيل في مصر

رفعت البرازيل عدد ميدالياتها في منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية إلى 7 بعدما تأهلت لنهائي طوكيو 2020.

رفاق داني ألفيش أطاحوا بالمكسيك من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح ليعبروا للنهائي منتظرين إسبانيا أو اليابان.

وتعتبر البرازيل أكثر دولة حازت على ميداليات في منافسات كرة القدم للرجال، لكنها ليست الأكثر في الذهبيات.

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تبقى المجر في الصدارة بثلاث ذهبيات ومعها بريطانيا العظمى ثم ذهبيتين للأرجنتين والاتحاد السوفيتي وأوروجواي.

ونالت البرازيل ميداليتها الذهبية الوحيدة في ريو دي جانيرو 2016، لتعادل يوغوسلافيا وبولندا وإسبانيا وألمانيا الشرقية ونيجيريا وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا والمكسيك وكندا والكاميرون.

وستلعب البرازيل النهائي للمرة الخامسة، فازت في 2016 ونالت الميدالية الفضية في 1984 و1988 و2012.

وتقلدت الميدالية البرونزية في 1996 و2008.

تنتظر إسبانيا، التي فازت بالذهب في 1992 ونالت الفضية مرتين، أو اليابان التي لم تعبر للنهائي من قبل.

محاربو الساموراي نالوا ميدالية وحيدة كانت برونزية في 1968.

البرازيل طوكيو 2020
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