أولمبياد طوكيو 2020 - تألق الفروسية المصرية وفي انتظار نهاية المنافسات

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد زيادة - فروسية - طوكيو 2020

تألق الثلاثي المصري في الدور التمهيدي بمنافسات الفروسية فردي رجال.

ويشارك الثلاثي المصري: محمد زيادة وعبد القادر سعيد ونائل نصار ضمن 73 فارسا يتأهل من بينهم أول 30 فقط للنهائي.

الفارس محمد طاهر زيادة تألق وافتتح المشاركة المصرية وارتكب خطأ واحدا في 14 قفزة خلال 91 ثانية.

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الفارس عبد القادر سعيد ارتكب 25 خطأ في 14 قفزة خلال 113 ثانية.

وأخيرا تألق الفارس نائل نصار وأنهى محاولته بدون أخطاء في 88.42 ثانية ليصعد للمركز الأول.

وسينتظر الثلاثي المصري نهاية محاولات باقي المتسابقين من أجل معرفة ترتيبهم النهائي.

وسيقام النهائي غدا الأربعاء في الثانية عشر ظهرا.

أولمبياد طوكيو 2020 نائل نصار فروسية محمد طاهر زيادة عبد القادر سعيد
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