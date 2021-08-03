أولمبياد طوكيو 2020 - البرازيل تنهي مغامرة المكسيك بركلات الترجيح

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 12:53

كتب : FilGoal

البرازيل

تأهلت البرازيل لنهائي بطولة كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بتفوقها على المكسيك بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 اليوم الثلاثاء في لقاء انتهى وقتاه الأصلي والإضافي بلا أهداف.

وبذلك تنتظر البرازيل، بطلة الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، مواجهة إسبانيا أو اليابان في النهائي.

وتفوقت البرازيل على منافسها وتسيدت المباراة على ملعب كاشيما سوكر لكن المكسيكيين صمدوا ليجبروا منافسهم على ركلات الترجيح.

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وسجلت البرازيل 4 ركلات ناجحة سددها داني ألفيش وجابريل مارتينيلي وبرونو جيمارايش ورينير كارفاليو.

بينما أهدر إدواردو أجيري ويوان فاسكيز أول ركلتين للمكسيك وسجل كارلوس رودريجيز.

وعبرت البرازيل للنهائي للمرة الخامسة في تاريخها بعدما نالت الميدالية الفضية في 1984 و1988 و2012 وتوجت قبل 5 سنوات.

وستلعب المكسيك مباراة الميدالية البرونزية يوم الجمعة.

بينما تواجه البرازيل فريق إسبانيا أو اليابان يوم السبت في المباراة النهائية على ملعب يوكوهاما الدولي.

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