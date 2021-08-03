الضغط مستمر.. رومانو: كين يواصل غيابه عن مران توتنام

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 11:47

كتب : FilGoal

كين

لا يزال هاري كين يضغط على إدارة ناديه توتنام لتوافق على بيعه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ولذلك، رفض اللاعب الانضمام لتدريبات الفريق وغاب عنها اليوم الثلاثاء أيضا وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس.

وكتب رومانو في تويتر "موقف كين لم يتغير هذا الصباح. لم يظهر في مران توتنام لرغبته في الرحيل".

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وأتم "التوتر يتصاعد مع إدارة توتنام".

ويريد كين أن يوافق توتنام على عرض مانشستر سيتي، الذي قدم 100 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق لكن الأول لم يوافق على القيمة.

وكتبت تقارير صحفية أن توتنام سيوافق على بيع كين مقابل 160 مليون إسترليني.

قائد إنجلترا صرح في وقت سابق برغبته في الرحيل عن توتنام، مشيرا إلى أنه سيبقى في إنجلترا.

وشارك هداف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في يورو 2020 التي احتل وصافتها مع إنجلترا.

وبعد قضائه لإجازة عقب انتهاء البطولة، لم يعد كين لتدريبات ناديه.

ويمتد عقد كين مع توتنام إلى 2024.

شارك مع النادي في 336 مباراة وسجل 221 هدفا وأرسل 47 تمريرة حاسمة.

هاري كين توتنام مانشستر سيتي
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