روما يضم ميسي أوزباكستان

أعلن نادي روما ضم اللاعب الأوزبكي إلدور شومورودوف من فريق جنوى.

إلدور شومورودوف النادي : روما روما

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "ينضم شومورودوف لروما بعقد يمتد لخمس سنوات، وتبلغ قيمة صفقة انتقاله لفريق العاصمة 17.5 مليون يورو + عدد من الإضافات المرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الفريق".

كما تم الاتفاق بين روما وجنوى على حصول الأخير على نسبة 10% من قيمة أي عملية بيع محتملة للاعب في المستقبل.

اللاعب الملقب بميسي أوزباكستان سيرتدي القميص رقم 14 في صفوف روما.

وقال شومورودوف في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "الانضمام لروما يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في مسيرتي".

وأضاف "سأبذل كل ما في وسعي لأثبت أنني أستحق هذه الفرصة، ولن أدخر جهدًا في سبيل مساعدة النادي، وهو بلا شك أحد أكبر الأندية في العالم".

وأكمل البالغ من العمر 26 عاما "كنت حريصًا على الانضمام للفريق في أسرع وقت ممكن، ولذلك تم الاتفاق على كل التفاصيل بسرعة".

في الموسم الماضي شارك شومورودوف كجناح أو كمهاجم في 31 مباراة مع جنوى وسجل 8 أهداف.

دوليا، ظهر لاعب روما الجديد في 49 مباراة مع منتخب أوزبكستان وسجل 22 هدفا.