كيلليني: تجديدي لـ يوفنتوس كان مسألة وقت

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 11:27

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

شدد جورجيو كيلليني قائد يوفنتوس أن استمراره مع الفريق كان محسوما منذ فترة لكنه فضل التأني للتأكد من جاهزيته البدنية ليواصل رحلته مع فريق السيدة العجوز.

وأعلن يوفنتوس يوم الإثنين توقيع كيلليني (36 عاما) لعقد جديد يمتد إلى 2023 بعدما انتهى عقده السابق في 30 يونيو الماضي.

وقال قائد إيطاليا المتوج بيورو 2020 لقناة يوفنتوس:"في النهاية، التوقيع كان شكليا، لأنه بمجرد معرفتي أن جسمي يسمح لي بمواصلة اللعب، كانت الرغبة في الاستمرار موجودة لدى الطرفين".

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وواصل "كانت مسألة وقت تتعلق بمواقف مختلفة ولذلك تأخر التوقيع".

وأتم "علاقتي القريبة جدا بيوفنتوس تتخطى أي شيء آخر. لم أشك في استمراري مع الفريق".

وانضم كيلليني إلى يوفنتوس قادما من صفوف فيورنتينا في صيف عام 2005.

وشارك صاحب الـ36 عاما مع يوفنتوس في 535 مباراة سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 24.

وتوج كيلليني مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي تسع مرات، وكأس إيطاليا خمس مرات ومثله في السوبر الإيطالي.

كيلليني يوفنتوس
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