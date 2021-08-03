فرج عامر: حسام حسن يريد فريقا بعينه.. والزمالك لم يتحرك بقوة في الصفقة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 11:04

كتب : FilGoal

حسام حسن

قال فرج عامر رئيس سموحة إن حسام حسن لاعب الفريق المعار للأهلي المنتمي لطرابلس الليبية يريد الانتقال لناد بعينه.

حسام حسن

النادي : الأهلي الطرابلسي

سموحة
الزمالك

وصرح عامر عبر إذاعة 9090 "المفاوضات جارية منذ فترة، وأمس كانت هناك إشارة قوية جدا ورغبة أكيدة من حسام حسن أن ينتقل إلى مكان معين، لكن لا يمكن الحديث بإسم الأندية الكبيرة مهما كانت العلاقات بيننا وبينهم".

وأضاف "لم نتأخر عن الزمالك في أي شيء، بل هناك بطء في التحرك من جانبهم، وخلال 48 ساعة قد تنقلب الأمور رأسا على عقب".

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 18 حالة كورونا جديدة جنوى يضم سالفاتوري سيريجو سكاي: إنتر رفض 85 مليون إسترليني لبيع لوكاكو لـ تشيلسي أولمبياد طوكيو 2020 - فيسبوك قاد يوليمار روخاس لتصبح أول امرأة تحقق ذهبية لـ فنزويلا

واستمر "لم نفتح موضوع ناصر ماهر، والقرار بيد الأهلي، يعلمون رغبتنا في تواجده، ونطلبه يوميا ولكن القرار للأهلي. حسمنا بعض الصفقات المغمورة، أتوقع لهم النجاح الكبير، وسنعلن خلال الفترة القادمة".

وأردف "سموحة أكثر ناد حقق مكاسب من بيع وشراء اللاعبين. سعر حسام حسن لا يمكن تحديده، لأنه من المحتمل دخول لاعبين في صفقة تبادلية، لكن قيمته بمفرده لا تقل عن 40 مليون جنيه، لأنه أفضل من لاعبين أجانب يحترفون في مصر ويحصلون على مبالغ أكبر منه".

وصرح عامر في وقت سابق أنه قد يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك يحصل فيها على مصطفى فتحي مقابل حسام حسن.

وتألق مصطفى فتحي مع سموحة الذي يلعب له معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي المقابل، تنتهي إعارة حسام حسن للأهلي الليبي بنهاية الموسم الجاري.

حسام حسن سموحة الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
روما يضم ميسي أوزباكستان 12 دقيقة | ميركاتو
كيلليني: تجديدي لـ يوفنتوس كان مسألة وقت 14 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو – بولندا تمنح عداءة بيلاروسيا تأشيرة إنسانية 29 دقيقة | طوكيو 2020
فرج عامر: حسام حسن يريد فريقا بعينه.. والزمالك لم يتحرك بقوة في الصفقة 36 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 18 حالة كورونا جديدة ساعة | طوكيو 2020
جنوى يضم سالفاتوري سيريجو ساعة | الدوري الإيطالي
سكاي: إنتر رفض 85 مليون إسترليني لبيع لوكاكو لـ تشيلسي ساعة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - فيسبوك قاد يوليمار روخاس لتصبح أول امرأة تحقق ذهبية لـ فنزويلا ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك