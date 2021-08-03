فرج عامر: حسام حسن يريد فريقا بعينه.. والزمالك لم يتحرك بقوة في الصفقة

قال فرج عامر رئيس سموحة إن حسام حسن لاعب الفريق المعار للأهلي المنتمي لطرابلس الليبية يريد الانتقال لناد بعينه.

حسام حسن النادي : الأهلي الطرابلسي سموحة الزمالك

وصرح عامر عبر إذاعة 9090 "المفاوضات جارية منذ فترة، وأمس كانت هناك إشارة قوية جدا ورغبة أكيدة من حسام حسن أن ينتقل إلى مكان معين، لكن لا يمكن الحديث بإسم الأندية الكبيرة مهما كانت العلاقات بيننا وبينهم".

وأضاف "لم نتأخر عن الزمالك في أي شيء، بل هناك بطء في التحرك من جانبهم، وخلال 48 ساعة قد تنقلب الأمور رأسا على عقب".

واستمر "لم نفتح موضوع ناصر ماهر، والقرار بيد الأهلي، يعلمون رغبتنا في تواجده، ونطلبه يوميا ولكن القرار للأهلي. حسمنا بعض الصفقات المغمورة، أتوقع لهم النجاح الكبير، وسنعلن خلال الفترة القادمة".

وأردف "سموحة أكثر ناد حقق مكاسب من بيع وشراء اللاعبين. سعر حسام حسن لا يمكن تحديده، لأنه من المحتمل دخول لاعبين في صفقة تبادلية، لكن قيمته بمفرده لا تقل عن 40 مليون جنيه، لأنه أفضل من لاعبين أجانب يحترفون في مصر ويحصلون على مبالغ أكبر منه".

وصرح عامر في وقت سابق أنه قد يبرم صفقة تبادلية مع الزمالك يحصل فيها على مصطفى فتحي مقابل حسام حسن.

وتألق مصطفى فتحي مع سموحة الذي يلعب له معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي المقابل، تنتهي إعارة حسام حسن للأهلي الليبي بنهاية الموسم الجاري.