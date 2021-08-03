أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 18 حالة كورونا جديدة

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 10:39

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 294 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة يتواجد ضمنها رياضية يونانية مشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

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وقالت اللجنة أيضا إن 41997 شخصا من الخارج دخلوا اليابان للمشاركة في الألعاب حتى يوم الأحد.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 3790 حالة إصابة بالفيروس يوم الثلاثاء.

طوكيو 2020
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