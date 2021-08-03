جنوى يضم سالفاتوري سيريجو

أعلن نادي جنوى الإيطالي ضم الحارس المخضرم سالفاتوري سيريجو في صفقة انتقال حر.

الحارس المتوج بلقب يورو 2020 رفقة الأتزوري في الصيف الحالي انتهى تعاقده مع تورينو وسيخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.

وكان جنوى قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 42 نقطة، بينما أنهى تورينو الموسم في المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.

سيريجو بدأ مسيرته رفقة فينيسيا ثم باليرمو وفي 2011 انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وخرج معارا لصفوف إشبيلية وأوساسونا موسم 2016-17.

مع سان جيرمان حقق 13 لقبا، وخاض 190 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 84 واستقبل 149 هدفا

وفي 2017 انضم لصفوف تورينو في صفقة انتقال حر.

بقميص التورو شارك في 152 مباراة بجميع المسابقات استقبل 221 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 42.

مع منتخب إيطاليا شارك في 27 مباراة دولية، وفي يورو 2020 التي أقيمت الصيف الجاري شارك كبديل لمدة دقيقة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمام ويلز.