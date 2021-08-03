جنوى يضم سالفاتوري سيريجو
الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 10:25
كتب : FilGoal
أعلن نادي جنوى الإيطالي ضم الحارس المخضرم سالفاتوري سيريجو في صفقة انتقال حر.
سالفاتوري سيريجو
النادي : جنوى
الحارس المتوج بلقب يورو 2020 رفقة الأتزوري في الصيف الحالي انتهى تعاقده مع تورينو وسيخوض تجربة جديدة في الدوري الإيطالي.
وكان جنوى قد أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 11 برصيد 42 نقطة، بينما أنهى تورينو الموسم في المركز الـ 17 برصيد 37 نقطة.
❤️💙 Salvatore #Sirigu è Rossoblù.
📝 https://t.co/NrH0zVE2EO pic.twitter.com/xRydAmMHv4— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 3, 2021
سيريجو بدأ مسيرته رفقة فينيسيا ثم باليرمو وفي 2011 انضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي وخرج معارا لصفوف إشبيلية وأوساسونا موسم 2016-17.
مع سان جيرمان حقق 13 لقبا، وخاض 190 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 84 واستقبل 149 هدفا
وفي 2017 انضم لصفوف تورينو في صفقة انتقال حر.
بقميص التورو شارك في 152 مباراة بجميع المسابقات استقبل 221 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 42.
مع منتخب إيطاليا شارك في 27 مباراة دولية، وفي يورو 2020 التي أقيمت الصيف الجاري شارك كبديل لمدة دقيقة في الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمام ويلز.