سكاي: إنتر رفض 85 مليون إسترليني لبيع لوكاكو لـ تشيلسي

لا يزال تشيلسي يحاول إقناع إنتر ميلان بالاستغناء عن المهاجم روميلو لوكاكو لكن بطل إيطاليا يتمسك بنجمه.

وقالت شبكة سكاي سبورتس إن إنتر رفض عرضا من تشيلسي للاستغناء عن البلجيكي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

العرض تضمن أيضا حصول إنتر على الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو.

وكتبت سكاي أن إنتر لن يقبل عرضا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن لوكاكو (28 عاما).

النادي الإيطالي بحاجة لبيع لاعبين لتحسين وضعه الاقتصادي.

لكن بيبي موراتا المدير الرياضي لإنتر صرح في وقت سابق أن ناديه لن يفرط في لوكاكو، اللاعب الأسبق لتشيلسي وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وانضم لوكاكو إلى إنتر قادما من مانشستر يونايتد في عام 2019 وشارك مع الفريق في 95 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 64 هدفا وصنع 16.