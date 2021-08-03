أولمبياد طوكيو 2020 - فيسبوك قاد يوليمار روخاس لتصبح أول امرأة تحقق ذهبية لـ فنزويلا

قاد موقع "فيسبوك" الفنزويلية يوليمار روخاس للفوز بذهبية القفز الثلاثي للسيدات وتحطيم الرقم القياسي العالمي في أولمبياد طوكيو 2020.

روخاس أصبحت أول امرأة تحقق ميدالية ذهبية لفنزويلا، والرابعة بشكل عام في تاريخ البلد اللاتينية منذ لندن 2012.

وحطمت روخاس الرقم القياسي العالمي والذي سجلته الأوكرانية إينيسا كرافيتس في عام 1995 في السويد بـ 15.50 مترا، لتتفوق عليها بمقدار 15.67 مترا.

يوليمار صاحب فضية ريو 2016 أعادت الفضل في تحقيقها لهذا الإنجاز لمدربها الكوبي لاعب الوثب الطويل إيفان بيدروسو الذي عرفته من خلال خوارزمية موقع "فيسبوك" ليصبحا أصدقاء.

كتبت يوليمار لبيدروسو لتخبره مدى إعجابها به فأجاب عليها وقيمّها ودعاها للتدرب معه في إسبانيا.

وقالت يوليمار روخاس: "إنه القدر، كان من المفترض أن يحدث. أعتقد أن لقاء إيفان عبر فيسبوك كان بالتأكيد نقطة تحول في حياتي".

وأضافت "لقد حطمت رقما قياسيا عالميا وحصلت على ميدالية ذهبية أولمبية. هذا لا يُقدر بثمن. أنا أحقق أحلامي. "

وواصلت "كنت أبحث عن الرقم القياسي العالمي، كنت أعلم أن لدي تلك المسافة في ساقي للحصول عليها".

وأتمت "كان بإمكاني سماع كلمات نجاح باهر من الحشد وصراخ آنا بيليتيرو (الإسبانية صاحبة البرونزية)، لم يكن علي أن أنظر لأن رأسي وقلبي وجسدي يعرفون بالفعل. كان مدربي يصرخ ويقفز ويهتف. إنه أمر لا يصدق!".

وعندما قيل لها إنها أول فنزويلية تحصل على ميدالية ذهبية، قالت: "أعتقد أنني سأفتح الأبواب، وليس لنفسي فقط. كما أنني أفتح الأبواب للأشخاص الذين يرغبون في تحقيق أشياء عظيمة وكتابة أشياء رائعة لبلدي".