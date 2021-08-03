أولمبياد طوكيو 2020 - ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 09:16

كتب : محمد سمير

مهاب إسحاق مهيمن لاعب الغطس المصري

أنهى مهاب مهيمن الغطاس المصري مغامرته في منافسات 3 متر سلم متحرك بالمركز الحادي عشر في أولمبياد طوكيو.

وحقق مهاب إنجازا غائبا منذ 73 عاما بوصوله إلى نهائي منافسات 3 متر سلم متحرك في الأولمبياد.

وكان كمال علي حسن الغطاس المصري أخر من وصل إلى نهائي تلك المنافسات وحقق وقتها المركز السابع في أولمبياد لندن 1948.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - من غلبه النعاس فاته الكثير.. فجر رائع للغطس والمصارعة المصرية أولمبياد طوكيو 2020 - بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين أولمبياد طوكيو 2020 - متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي أولمبياد طوكيو 2020 - مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس

وتلعب منافسات الغطس من 6 غطسات لكل متسابق ويتم ترتيبهم بناء على مجموع إجمالي نقاط كل منهم.

وحصد مهاب 393.15 نقطة من إجمالي غطساته في النهائي وكانت أفضل غطسة له هي السادسة بـ85.5 نقطة بينما الأسوأ هي الثانية بـ 39.10.

وكان مهاب مهيمن قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيقه للمركز 12 من أصل 29 لاعبا وكان التأهل لأول 18 لاعبا.

قبل أن ينجح فجر اليوم الثلاثاء أن يحقق 408.85 نقطة لينهي في المركز 11 ويتأهل للنهائي الذي يضم أفضل 12 لاعبا.

وشارك مهاب مهيمن في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لكن في منافسات 10 متر سلم ثابت وحقق وقتها المركز 28.

مهاب مهيمن يشارك في منافسات 10 متر منصة ثابتة في الثامنة من صباح الجمعة

ولمصر تاريخيا ميداليتان في منافسات الغطس بالأولمبياد وكان ذلك في دورة أمستردام عام 1928 عن طريق فريد سميكة الذي حقق الفضية والبرونزية.

طوكيو 2020 أولمبياد طوكيو الغطس مهاب مهيمن
نرشح لكم
أخر الأخبار
أولمبيا طوكيو 2020 - فيسبوك قاد يوليمار روخاس لتصبح أول امرأة تحقق ذهبية لـ فنزويلا 8 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس 59 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - من غلبه النعاس فاته الكثير.. فجر رائع للغطس والمصارعة المصرية 3 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - بسيناريو مجنون.. كيشو إلى نصف النهائي في يوم رائع للمصريين 4 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - متولي يهزم بطل كوبا بعد استسلامه.. ويتأهل لنصف النهائي 5 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - مهيمن يحقق إنجازا غائبا منذ 73 عاما بتأهله إلى نهائي منافسات الغطس 5 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - فرنسا تهزم البحرين بفارق 14 هدفا وتنتظر الفائز من مواجهة مصر في نصف النهائي 6 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – بايلز تنافس في نهائي عارضة التوازن 8 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 3 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة 4 طوكيو 2020 - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام البرازيل
قد ينال إعجابك