أولمبياد طوكيو 2020 - ننتظر إنجازا جديدا في باريس.. مهيمن ينهي مغامرته في الغطس

أنهى مهاب مهيمن الغطاس المصري مغامرته في منافسات 3 متر سلم متحرك بالمركز الحادي عشر في أولمبياد طوكيو.

وحقق مهاب إنجازا غائبا منذ 73 عاما بوصوله إلى نهائي منافسات 3 متر سلم متحرك في الأولمبياد.

وكان كمال علي حسن الغطاس المصري أخر من وصل إلى نهائي تلك المنافسات وحقق وقتها المركز السابع في أولمبياد لندن 1948.

وتلعب منافسات الغطس من 6 غطسات لكل متسابق ويتم ترتيبهم بناء على مجموع إجمالي نقاط كل منهم.

وحصد مهاب 393.15 نقطة من إجمالي غطساته في النهائي وكانت أفضل غطسة له هي السادسة بـ85.5 نقطة بينما الأسوأ هي الثانية بـ 39.10.

وكان مهاب مهيمن قد تأهل إلى نصف النهائي بعد تحقيقه للمركز 12 من أصل 29 لاعبا وكان التأهل لأول 18 لاعبا.

قبل أن ينجح فجر اليوم الثلاثاء أن يحقق 408.85 نقطة لينهي في المركز 11 ويتأهل للنهائي الذي يضم أفضل 12 لاعبا.

وشارك مهاب مهيمن في منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لكن في منافسات 10 متر سلم ثابت وحقق وقتها المركز 28.

مهاب مهيمن يشارك في منافسات 10 متر منصة ثابتة في الثامنة من صباح الجمعة

ولمصر تاريخيا ميداليتان في منافسات الغطس بالأولمبياد وكان ذلك في دورة أمستردام عام 1928 عن طريق فريد سميكة الذي حقق الفضية والبرونزية.