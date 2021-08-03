أولمبياد طوكيو 2020 – بايلز تنافس في نهائي عارضة التوازن

الثلاثاء، 03 أغسطس 2021 - 01:53

كتب : FilGoal

سيمون بايلز

تنافس أسطورة الجمباز الأمريكية، سيمون بايلز، في نهائي فرق عارضة التوازن، في أولمبياد طوكيو 2020.

وأعلن فريق أمريكا للجمباز: "سعداء بإعلان أنكم سترون سوني لي وسيمون بايلز في نهائي عارضة التوازن".

وتعد تلك مشاركة بايلز الأولى، بعد انسحابها من عدة منافسات، بسبب مشاكل تتعلق بصحتها النفسية.

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وانسحبت بايلز من عدة منافسات، آخرها منافسات منصة القفز والجمباز المتوازي مختلف الارتفاعات مع استمرار معاناتها من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية.

وقال موقع إنسايدر، إن بايلز المصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD، لم تستطع الحصول على الأدوية الخاصة بها، أو الدخول بها، إلى طوكيو.

قبل 5 سنوات، أعلنت بايلز إصابتها بـ ADHD، وأنها تتناول عقاقير للتغلب على الاضطراب منذ أن كانت طفلة.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو، قدمت بايلز طلبا للحصول على استثناء للتنافس أثناء الحصول على عقار ريتالين، وهو ما مكنها المنافسة، وبدء أسطورتها.

ولكن القوانين اليابانية، التي تمنع تناول أي عقاقير تحتوي على محفزات، مثل عقار أديرال الذي يعد علاجا للمتلازمة التي تعاني منها بايلز، منعت الأسطورة الأمريكية من الحصول على علاجها.

وكذلك عقار ريتالين، الذي يمكن استخدامه في اليابان لعلاج اضطرابات النوم وليس ADHD.

وبالتالي، وبحسب التقرير الأمريكي، لم يكن أمام بايلز خيار سوى عدم الحصول على علاجها، ما أدى لانسحابها في النهاية.

سيمون بايلز أولمبياد طوكيو 2020
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