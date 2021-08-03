لابورتا: تراودني أحلام سعيدة كلما فكرت في ميسي

أبدى خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني ثقته بأن ليونيل ميسي نجم الفريق سيوقع عقده الجديد قريبا، وأن كل صفقات الفريق الجديدة سيتم تسجيلها أيضا بصورة رسمية مع رابطة الليجا.

جاء ذلك خلال تقديم الظهير إيمرسون رويال في ملعب كامب نو، وهو واحد من 4 صفقات أجراها النادي الكتالوني هذا الصيف، وهي الوحيدة التي اشتملت مقابل مادي.

بقية صفقات برشلونة كانت عمليات انتقال حر، استقدم بها سيرخيو أجويرو وإريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي، وممفيس ديباي من أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال لابورتا:"كل ليلة تراودني أحلام سعيدة حين أفكر في ميسي. نحن نقوم بكل شيء ممكن ليبقى هنا معنا، والمفاوضات تسير بشكل جيد وفي الاتجاه الذي تمنيناه".

وأضاف "نحن نتعامل مع الوضع وميسي يريد الاستمرار، ويجب علينا ضمان حدوث ذلك. أنا ممتن لرغبته في البقاء".

ويحتاج لابورتا لتخفيض فاتورة رواتب الفريق حتى تسمح له رابطة الليجا بتسجيل الصفقات الجديدة، بالإضافة لتسجيل عقد ميسي الجديد.

وأوضح رئيس النادي بهذا الصدد "سنتمكن من تسجيل كل اللاعبين الجدد في حدود اللعب النظيف، ولكننا سنطالب رابطة الليجا بالمزيد من المرونة، مثلما يحدث في بلاد أخرى، حتى نتمكن من إجراء صفقات أخرى".

أما عن إمكانية رحيل أنطوان جريزمان لمساعدة النادي في حل أزمة الرواتب قال لابورتا "نحن جميعا سعداء بوجود جريزمان. إنه يقاتل بكل جهده مثل البقية كونه محترف عظيم. كان هناك بعض الاهتمام في السوق ولكننا في نفس الوضع، وإذا لم يطلب الرحيل سنتحمل مسؤولية عقده".

وبخصوص عملية تخفيض الرواتب أكد رئيس برشلونة أن عملية المفاوضات لا تزال جارية مع العديد من اللاعبين، وأنه يراهم يضعون مصلحة النادي فوق مصلحتهم الشخصية، وهو ما شكرهم عليه بدون تحديد أسماء.

ووجه لابورتا رسالة واضحة للاعب الفريق الواعد إيلايتش موريبا الذي يخوض أزمة تفاوضية مع النادي في الوقت الحالي، رافضا تجديد عقده في العام الأخير.

وقال لابورتا: "هذه حالة لا يجب أن تحدث مجددا، ووضع لا يمكننا قبوله، ويجب أن نرسل رسالة بخصوص سياستنا في العامل مع أكاديمية الشباب. إذا لم يرغب في التجديد، هو يعرف أن هناك حلول أخرى أمامه".

وتابع "نحن لا نريد لاعبين نعلمهم ونخرجهم عبر صفوف الناشئين لدينا ثم يتحولون في العام الأخير لعقدهم ويقولون أنهم لا يريدون التجديد. أتمنى أن يتم حل الأمور وأن نتوصل لاتفاق، ولكننا لن نقبل وضعا لا يلحظ اللاعب فيه ما فعلناه لأجله. من يريد الرحيل له الحرية في ذلك".

يذكر أن برشلونة قرر إلغاء تصعيد موريبا إلى الفريق الأول الذي قضى معه الموسم الماضي، معيدا إياه إلى الفريق الثاني حتى يتم حل أزمة عقده الذي ينتهي في الصيف المقبل.