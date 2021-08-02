في الجول يكشف قصة طلب جيماريش البرتغالي ناشئ الزمالك لفترة معايشة

يستعد كريم عبدون ناشئ الزمالك للسفر إلى البرتغال، حيث نادي فيتوريا جيمارايش، الذي طلب معايشته مع الفريق تمهيدا لضمه.

تألق كريم مع فريق مواليد 2003 في الزمالك لفت نظر كشافي نادي فيتوريا، الذي أرسل طلبا رسميا ليقضي اللاعب فترة معايشة في مدينة جيمارايش.

FilGoal.com يكشف القصة كاملة.

ظهر كريم بشكل لافت مع الزمالك الذي توج بدوري الجمهورية مواليد 2003، الجناح الهجومي تلقى اتصالا من وكيل لاعبين مصري يعيش في البرتغال بعد تألقه ضد إنبي في آخر لقاء من البطولة.

عرض عليه الوكيل قضاء فترة معايشة في نادي فيتوريا جيمارايش.

ثم تواصل باولو فيرا، الذي يعمل كشافا لأندية برتغالية، مع اللاعب قبل أن يتلقى كريم خطاب نادي فيتوريا الذي طلب منه الخضوع لفترة معايشة قدرها أسبوعين.

باولو فيرا ليس غريبا على المصريين، عمل من قبل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وصالح جمعة ورامي ربيعة وعلي غزال ومحمد إبراهيم وعمرو وردة.

وكان مفترضا أن يتوجه كريم للبرتغال منذ قبل 11 يوليو الماضي لكن قيود السفر بسبب إجراءات فيروس كورونا حال دون ذلك، في 30 أغسطس الجاري سيبدأ إتمام إجراءات السفر.

FilGoal.com تواصل مع كريم الذي قال:"بإذن الله تسير الأمور بشكل جيد مع الزمالك، لن أحترف إلا بموافقة النادي. ستكون فرصة طيبة لي في حال إتمامها، باعتباري ابن من أبناء النادي، أسعى لتشريفه في أوروبا".

وأضاف "أشكر أحمد عبد الرؤوف المدير الفني وحسام أسامة وعامر صبري، لولاهم ما وصلت لمستوى يجعلني أتلقى عرضا كهذا".