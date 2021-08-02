عبد المنصف: نحضر بعض الخطط لتنفيذها ضد الأهلي.. والزمالك لم يطلب عبد العاطي

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 23:48

كتب : FilGoal

وادي دجلة - الزمالك

كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة بنادي وادي دجلة عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي.

ويلعب وادي دجلة ضد الأهلي الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

وقال عبد المنصف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "وادي دجلة يحتاج كل نقطة في الدوري سواء يلعب ضد الأهلي أو الزمالك حتى نضمن البقاء".

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وأضاف "مباراة الأهلي صعبة وتغيير موعدها جعلها أكثر صعوبة ونستعد منذ فترة لهذه المواجهة ونجهز بعض الخطط الفنية لتنفيذها أمام الأهلي من أجل تحقيق هدفنا والخروج بنتيجة إيجابية".

وانتقل للحديث عن نجوم فريقه قائلا "لم نتلق أي عرض من الزمالك لضم محمد عبد العاطي وفي الوقت الحالي نركز فقط على المباريات المتبقية من الدوري".

وتابع "الوقت الحالي ليس وقت الحديث في عروض اللاعبين، وإذا كان موقف الفريق أفضل من ذلك في الدوري كان من الممكن أن ندرس العروض المقدمة بشكل طبيعي".

وعن تولي تاكيس جونياس المدير الفني الأسبق لوادي دجلة تدريب بيراميدز قال: "تاكيس سينجح مع بيراميدز وهو مدرب ممتاز وله طريقة لعب مميزة".

وأتم تصريحاته "بصمة تاكيس ظهرت بسرعة على بيراميدز ويمكنك أن ترى ذلك بوضوح من طريقة لعب شريف إكرامي".

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