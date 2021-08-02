سانتوس يعلن خضوعه.. كايو جورجي إلى يوفنتوس

أعلن سانتوس البرازيلي رسميا عن اتفاقه مع يوفنتوس الإيطالي بشأن بيع لاعبه كايو جورجي، في صفقة قدرتها التقارير الصحفية البرازيلية بـ3 مليون يورو، إلى جانب مليون يورو في صورة متغيرات متعلقة بالأداء.

ويتضمن الاتفاق حصول سانتوس على نسبة 5% من قيمة أي عملية بيع مقبلة للاعب، وبحسب "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن سانتوس له الأولوية إن قرر يوفنتوس إعارته في أمريكا الجنوبية.

وقال أندريس رويدا رئيس سانتوس في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي: "حقق يوفنتوس الشروط التي وضعناها والتي نعتقد أنها الأفضل في الوقت الحالي بالنسبة للنادي، وفقاً للوضع الذي وجدنا به أنفسنا".

وأضاف:"حظاً طيباً لكايو جورجي، ونتمنى أن يحظى بطريق عظيم للأمام في مسيرته".

"الوضع" الذي يتحدث عنه رئيس سانتوس هو نهاية عقد مهاجمه في الحادي والثلاثين من ديسمبر المقبل، الامر الذي سمح له بتوقيع اتفاق مبدئي مع يوفنتوس للانتقال مجاناً في الشتاء.

أدى ذلك إلى إجبار سانتوس على الاختيار بين تركه يرحل بالمجان، وبين الحصول على مبلغ قليل مقابل التخلي عنه في الصيف، وهو ما اعتبره رئيس النادي الخيار الأفضل.

ومن المنتظر أن يتجه كايو جورجي البالغ من العمر 19 عاماً إلى إيطاليا من أجل الخضوع للكشف الطبي، وذلك في موعد ترجح التقارير كونه بين يومي الأربعاء والخميس.

يذكر أن يوفنتوس لم يكن وحده وراء كايو، ولكنه انتصر على منافسيه وعلى رأسهم ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي. .