تقرير: بنزيمة يرفض تمديد عقده مع ريال مدريد إلى 2024

قالت صحفية ABC الإسبانية إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ينوي تمديد عقده لعام إضافي فقط، حيث رفض عرضاً يضمن له البقاء حتى عام 2024.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتهي عقد بنزيمة مع النادي الملكي في صيف العام القادم 2022، وعرضت عليه إدارة النادي إضافة عامين للعقد، إلا أنه رفض واكتفى بعام واحد، لأنه يرغب في الانتظار لمعرفة حالته البدنية والفنية حين يبلغ 35 عاماً.

ويستعد بنزيمة لخوض موسمه رقم 13 مع ريال مدريد.

وسجل المهاجم 30 هدفاً في جميع المسابقات بالموسم الماضي، كما نال عودة منتظرة إلى صفوف منتخب فرنسا بعد 6 أعوام من الإقصاء الدولي، في أعقاب فضيحة ابتزاز ماثيو فالبوينا الشهيرة، والتي تعرض خلالها للاتهام.

عودة بنزيمة إلى المنتخب الفائز بكأس العالم 2018 في غيابه لم تكُن أفضل ما ينتظره، حيث غادر الديوك يورو 2020 من دور الـ16 على يد منتخب سويسرا بركلات الترجيح في كبرى مفاجآت البطولة.

وبحسب ABC، فإن النادي سعيد للغاية بوجود بنزيمة، وقدم له عرضاً حتى 2024، ولكن عدم ثقة اللاعب حيال حالته البدنية حين يتقدم به العمر جعلته يرفض هذا العرض، ويوافق على التمديد حتى 2023، الوقت الذي سيجتاز خلاله حاجز العام الخامس والثلاثين من عمره.

ولا يعد قرار بنزيمة برفض هذا العام الإضافي أمراً اعتيادياً، حيث يطالب اللاعبون في مثل عمره بهذا العام الإضافي وترفضه إدارات الأندية، الأمر الذي كان أحد أوجه الخلاف بين راموس وإدارة النادي خلال المفاوضات الفاشلة لتجديد العقد.

وتعرض المهاجم الفرنسي مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه تعافى ويستعد للانخراط في الفترة التحضيرية، بعد إجباره على العزل لمدة 10 أيام.

ووفقاً للتقرير ذاته، فإن بنزيمة سيوقع على تمديد تعاقده خلال أيام قليلة، ومنه سيشهد راتبه تخفيضاً بنسبة 10% في العام الأول لمساعدة النادي على عبور المرحلة الاقتصادية الحالية، المتأثرة بتبعات الجائحة.

مكافأة على هذا، سيشهد العقد زيادة قدرها 15% في العام الثاني، كتعويض عن الخصم الاضطراري للعام الأول.

وتتقلب الرياح بصورة واضحة في سوق انتقالات ريال مدريد، حيث رحل القائد سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان بنهاية عقده بعد 16 عاماً قضاها بين جدران الميرينجي، فيما يغادر شريكه المدافع رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورغم ذلك وإلى جانب محاولات ريال مدريد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلا أنه يعول على عدد من أصحاب الخبرة، على رأسهم بنزيمة وأيضاً الكرواتي لوكا مودريتش -35 عاماً- الذي وقع عقداً جديداً على الأرجح هو الأخير له في العاصمة الإسبانية.