رومانو: سيلتيك ضم جو هارت من توتنام

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن سيلتيك حصل على خدمات الحارس جو هارت قادما من توتنام.

جو هارت النادي : توتنام هوتسبر سيلتك

وكتب رومانو في تويتر أن هارت (34 عاما) سيحصل على راتب أسبوعي قدره 15 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف أن اللاعب الأسبق لمانشستر سيتي ووست هام يونايتد سيخضع للفحص الطبي الأسبوع الجاري.

وبذلك سيرحل هارت عن توتنام قبل عام من نهاية عقده.

Done deal and here-we-go. Joe Hart joins Celtic on a permanent deal from Tottenham, £15k per week as salary. Medical and official announcement this week. ⚪️🟢 #Celtic #THFC Confirmed as advanced one week ago... and Celtic are still working on Buta as new fullback option 👇🏻 https://t.co/G955DOOmy4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2021

وانتقل هارت لتوتنام في أغسطس 2020 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بيرنلي.

لعب هارت لشروزبري وترانمير روفرز وبلاكبول وبرمنجام سيتي وتورينو.

توج بخمسة ألقاب مع سيتي ومثل منتخب إنجلترا في 75 مباراة.