رومانو: سيلتيك ضم جو هارت من توتنام

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 22:53

كتب : FilGoal

جو هارت

قال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن سيلتيك حصل على خدمات الحارس جو هارت قادما من توتنام.

جو هارت

النادي : توتنام هوتسبر

سيلتك

وكتب رومانو في تويتر أن هارت (34 عاما) سيحصل على راتب أسبوعي قدره 15 ألف جنيه إسترليني.

وأضاف أن اللاعب الأسبق لمانشستر سيتي ووست هام يونايتد سيخضع للفحص الطبي الأسبوع الجاري.

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وبذلك سيرحل هارت عن توتنام قبل عام من نهاية عقده.

وانتقل هارت لتوتنام في أغسطس 2020 في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع بيرنلي.

لعب هارت لشروزبري وترانمير روفرز وبلاكبول وبرمنجام سيتي وتورينو.

توج بخمسة ألقاب مع سيتي ومثل منتخب إنجلترا في 75 مباراة.

جو هارت سيلتيك
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