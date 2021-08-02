أيهما مبارياته أصعب في الجولات المتبقية من الدوري.. الأهلي أم الزمالك؟

ساعات قليلة ويستأنف صراع الدوري الملتهب، أيهما سيتوج؟ حامل اللقب أم المتصدر الحالي؟

شهر ساخن في الدوري المصري الممتاز، جولات أخيرة حاسمة في ظل تساوي الناديين في عدد النقاط إذا فاز الأهلي بلقائه المؤجل ضد وادي دجلة يوم الأربعاء.

بعد ذلك سيخوض كل فريق 7 مباريات مصيرية، أو نهائية بالأحرى، مثلما شدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك في حواره مع اللاعبين يوم الأحد.

يتصدر الزمالك ترتيب البطولة بفارق 3 نقاط عن الأهلي، لكن المواجهتين المباشرتين تصبان في مصلحة الأخير، وذلك إذا تساويا في عدد النقاط مع نهاية الموسم.

فالأهلي حسم قمة الدور الأول بنتيجة 2-1 وتعادل في الدور الثاني بهدف لمثله.

لذلك فوزه بجميع مبارياته المقبلة يضمن له التتويج دون النظر لنتائج الزمالك، بينما الأخير إذا فاز بكل لقاءاته، سيحتاج إلى تعثر الفريق الأحمر مرة واحدة على الأقل ليعتلي منصات التتويج.

وقبل المباريات المرتقبة للناديين، يبقى السؤال، أيهما مهمته أصعب في الطريق نحو لقب الدوري؟

سيلعب الأهلي ضد وادي دجلة (صاحب المركز 17 في ترتيب الدوري) وسيراميكا كليوباترا (12) والإسماعيلي (11) وإنبي (7) وطلائع الجيش (8) والمصري (3) والجونة (10) وأسوان (16).

بينما سيواجه الزمالك أندية غزل المحلة (13) والاتحاد (5) والإسماعيلي (11) ووادي دجلة (17) وكليوباترا (12) والإنتاج الحربي (18) والبنك الأهلي (15).

وبذلك، فإن المارد الأحمر سيلعب ضد 3 فرق في النصف الأعلى من ترتيب البطولة، إضافة إلى وادي دجلة والجونة اللذين انتزع كل منهما نقطة منه في الدور الأول.

في المقابل، سيلعب الزمالك لقاء وحيدا ضد فريق ينتمي للنصف الأعلى من ترتيب البطولة، هو الاتحاد السكندري الذي يقوده أيقونة الفريق السابق حسام حسن.

وسيواجه أيضا غزل المحلة الذي خسر أمامه في الدور الأول، ودجلة الذي تعادل معه بلا أهداف في الجولة 14 من البطولة.

ماذا عن السفر للمباريات كل 3 أيام؟

وفقا لترتيب مباريات الزمالك فإنه سينتقل بين مدينتين 4 مرات، بعد مباراتيه ضد المحلة والاتحاد في الإسكندرية سيتجه للإسماعيلية لمواجهة فريقها ثم يرجع للقاهرة ليلعب ضد وادي دجلة قبل أن يسافر إلى السويس لملاقاة كليوباترا.

ثم يخوض آخر لقائين في القاهرة.

في المقابل، سينتقل الأهلي بين مدينتين 6 مرات، بعدما يلعب ضد دجلة وكليوباترا في القاهرة سيتجه للإسكندرية لمواجهة الإسماعيلي ثم يستضيف إنبي في القاهرة قبل أن يتجه للسويس ليحل ضيفا على طلائع الجيش.

ثم إلى الإسكندرية مرة أخرى لمواجهة الاتحاد ومنها إلى الجونة ليلعب ضد فريقها. وفي آخر مباراة يواجه أسوان في القاهرة.

معضلة؟

بالنسبة للأهلي، ربما المشكلة الأبرز التي ستواجهه هي الإرهاق، فالفريق خاض 8 مباريات في شهر يوليو الماضي، هذا بخلاف مشاركة العديد من لاعبيه مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020.

وعلى الجانب الآخر، قد يخشى الزمالك من عدم خوضه لأي مباراة رسمية يختبر بها مستواه منذ 28 يونيو الماضي حين تفوق على مصر للمقاصة بهدف في الدوري.

يوم الأربعاء قد يرتقي الأهلي لصدارة ترتيب الدوري منذ وقت طويل بعد قضاء جميع مؤجلاته، وقد يستمر الزمالك على القمة قبل 7 جولات كاملة من النهاية.

وسواء حدث هذا أو ذاك، سيبقى الصراع بينهما مشتعلا ربما حتى الجولة الأخيرة من البطولة في 26 أغسطس الجاري.