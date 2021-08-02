ماركا: رغم مفاوضات ريال مدريد.. باريس سان جيرمان واثق من بقاء مبابي

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ثقة باريس سان جيرمان الفرنسي في بقاء نجمه كيليان مبابي باتت في تزايد مستمر.

يأتي ذلك على الرغم من مفاوضات ريال مدريد المكثفة لضم اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

ونشر باريس سان جيرمان مؤخراً مقابلة مشتركة بين نيمار ومبابي، وفيها قال الأخير إنه يتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص ناديه الحالي.

ورغم أن ذلك الأمر لم يعجب مبابي وممثليه كثيراً، كون المقابلة تم إجراؤها في مايو الماضي واختار النادي نشرها الآن كنوع من أنواع الضغط، إلا أن اللاعب لا ينوي خوض الحرب ضد ناديه من أجل الخروج.

ويملك مبابي نوعا من الامتنان حيال باريس الذي تعاقد معه من موناكو، ويمثل له الجهة التي منحته فرصة الانطلاق إلى المرحلة التالية في مسيرته.

ورصدت "ماركا" بعض العلامات على تراجع حدة التوتر، حيث نشر مبابي عدة صور له وهو يبتسم في تدريبات الفريق، كما نشر النادي فيديو يعرض لقطات اللاعب من التدريبات، ليقوم الأخير بإعادة تغريده.

وبينما قد يعني ذلك استمرار العلاقة الجيدة، وقد يعني استمرار اللاعب لهذا الموسم أيضاً، إلا أن موقفه الرافض لتجديد التعاقد لم يتحرك خطوة واحدة للأمام حتى الآن، ما يعني أنه قد يرحل مجاناً في الصيف التالي.

ويترك هذا الأمر طريقاً مفتوحاً أمام ريال مدريد في الوقت الراهن، فبالرغم من كون باريس سان جيرمان ليس من الأندية التي يسهل مفاوضاتها، إلا أنه في موقع حرج بين البيع أو خسارته مجاناً في صيف 2022.

من جانبه أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس أن مبابي لم يتحدث بشأن مستقبله وأن لا شيء سيتغير في حقيقة بقاء عام وحيد في عقده، كما أنه لن يخرج من خططه لهذا السبب، حيث ينوي تجهيزه لأولى مباريات الدوري الفرنسي ضد تروي.

وقام بوكيتينو باستبعاد مبابي من خوض مباراة كأس السوبر الفرنسي، والتي شهدت الخسارة على يد ليل حامل لقب الدوري.

الوضع الحالي هو أن مبابي لا يريد تدمير علاقته مع ناديه ولا يريد التأثير سلباً على فريقه، ومن جانبه بدأ رئيس النادي ناصر الخليفي في التدخل بشكل شخصي في هذه الأزمة، حيث لا يريد أن يرحل المهاجم قبل أن يوقع عقداً جديداً.