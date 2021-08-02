مأساة في أمستردام.. مصرع جناح أياكس السابق برصاصة في الرأس‎‎

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 20:49

كتب : أحمد أباظة

جيرجي هوفدراد

أسفر حادث مأساوي في العاصمة الهولندية أمستردام عن سقوط جيرجي هوفدراد جناح أياكس السابق قتيلاً، عن عمر يناهز 35 عاماً.

وبحسب صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية، فإن هوفدراد قد تعرض لطلق ناري إثر مشادة كلامية خلال حفل.

ووفقاً للشرطة الهولندية، فإن اللاعب السابق كان يحاول فض النزاع الكلامي، قبل أن يتعرض لطلق ناري مباغت في الرأس.

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وتم نقل هوفدراد إلى المستشفى على الفور، ولكن نظراً لخطورة موقع الإصابة، توفي متأثراً بجراحه البالغة ولم تنجح الجهود الطبية في إسعافه.

وتم تحديد المشتبه به في واقعة إطلاق النار على اللاعب، إلا أنه لم يتم القبض عليه بعد، وفقاً لآخر ما ورد حتى الآن.

هوفدراد بدأ مسيرته مع أياكس عام 1996، وتدرج في مراحله العمرية حتى انتقل إلى نادي "آر كي سي فالفايك" عام 2004، ومنه بدا مسيرته مع الفرق الأولى إلى نهاية عقده عام 2008.

لعب بعد ذلك الجناح الهولندي لفرق أومنيوورلد وألميري سيتي وتيلستار وإس سي كامبور، حتى أوقف مسيرته عام 2019، ليقرر العودة في صيف العام الجاري مع فريق دي فوليفايكرز، ولكن حرمته الرصاصة من بدء الموسم الجديد.

أياكس جيرجي هوفدراد
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