القائد مستمر.. يوفنتوس يجدد تعاقد كيلليني

أعلن يوفنتوس تجديد تعاقد قائده جيورجيو كيلليني ليستمر مع البيانكونيري حتى صيف عام 2023.

جيورجيو كيلليني النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وانتهى تعاقد كيلليني مع يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي وتأخرت عملية التجديد لمشاركته في يورو 2020 مع منتخب إيطاليا والتي توج بها.

وانضم كيلليني إلى يوفنتوس قادما من صفوف فيورنتينا في صيف عام 2005.

وشارك صاحب الـ36 عاما مع يوفنتوس في 535 مباراة سجل خلالهم 36 هدفا وصنع 24.

وتوج كيلليني مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي تسع مرات، وكأس إيطاليا خمس مرات ومثله في السوبر الإيطالي.

وكان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس قد قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "لقد تحدثت مع كيلليني ولم أرغب في قطع الإجازة لتوقيع العقد، ليس هناك مشكلة".

وأكمل "نفاوض باولو ديبالا من أجل تمديد تعاقده".

وينتهي تعاقد ديبالا في نهاية الموسم الجديد.