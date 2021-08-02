سبورت: المفاوضات تمت بنجاح.. ميسي في برشلونة حتى 2026‎‎

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مفاوضات تجديد عقد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة تمت بنجاح، وبذلك سيبقى الأرجنتيني في كامب نو حتى عام 2026.

وانتهى عقد ميسي البالغ من العمر 34 عاماً بنهاية يونيو الماضي، ما يعني أنه يعتبر لاعباً حراً حتى يوقع على عقده الجديد.

وعلى الرغم من هذا الاتفاق، لا تزال هناك مشكلة أمام إدارة برشلونة، وهي الحاجة لتقليص فاتورة الرواتب حتى يتمكن من تسجيل هذا العقد الجديد أمام رابطة الليجا.

وبحسب الصحيفة المعروفة بقربها من النادي الكتالوني، فإن الإعلان الرسمي عن تجديد العقد سيتم خلال الأيام المقبلة، بعد وصول المفاوضات إلى ذروة نجاحها مع والد اللاعب ووكيله خورخي ميسي.

ويمثل هذا التجديد نهاية واحدة من أعنف الأزمات التي مر بها برشلونة في الآونة الأخيرة، حين أعلن ميسي للمرة الأولى عن قراره بالرحيل في أغسطس الماضي، ليبدأ الصراع القانوني المقتضب الذي أسفر عن استمراره، وانتهى بلا رجعة باستقالة الرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

أقيمت انتخابات رئاسة برشلونة في مارس الماضي وأسفرت عن عودة خوان لابورتا للمنصب من جديد للمرة الأولى منذ عام 2010، لتنجح الإدارة الجديدة في إقناع ميسي بالاستمرار، إلا أن التفاصيل كانت بحاجة للوقوف على الوضع المادي للنادي، والذي اتضح أنه في غاية السوء.

لذلك تم تعليق المفاوضات إلى حين انتهاء ميسي من خوض منافسات كوبا أمريكا، والتي توج بها مع منتخب الأرجنتين لينال بطولته الدولية المنتظرة، وترفع "بلاد الفضة" الكأس للمرة الأولى منذ عام 1993.

وبحسب "سبورت"، فإن وضع برشلونة المادي الحالي سيضطر ميسي لتقليص مستحقاته إلى النصف مقارنة بعقده السابق، ليتراجع راتبه الأسبوعي إلى قرابة 300 ألف يورو، في عقده الجديد الذي سيمتد لمدة 5 سنوات.

العقبة الأخيرة في الوقت الراهن هي حاجة برشلونة لتقليص رواتبه من أجل تسجيل هذا العقد الجديد، وهو ما يتم التفاوض لأجله مع مجموعة من أصحاب الرواتب الأعلى في كامب نو، وهم جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو.

أيضاً يحاول النادي الكتالوني التخلص نهائياً من بعض الرواتب الزائدة عن الحاجة، مثل صامويل أومتيتي وميرالم بيانيتش ومارتن برايثوايت، وأيضاً صفقات الماضي المكلفة والتي لم تلقَ النجاح المنتظر، مثل فيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان.

كل ذلك حتى يتمكن برشلونة من تسجيل عقد ميسي وصفقاته الجديدة أيضاً، والتي أبرم منها 4 حتى الآن، هم ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا وإيمرسون رويال.

من جانبه يقضي ميسي عطلته في إيبيزا بالوقت الحالي مع عائلته وعائلات صديقيه لويس سواريز وسيسك فابريجاس، ولن ينضم إلى استعدادات برشلونة للموسم الجديد قبل توقيع هذا العقد.

يذكر أن ميسي عاش مسيرته الكروية الاحترافية بأكملها كلاعب في صفوف برشلونة، حيث انضم لأكاديمية النادي عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2004 ليسجل 672 هدفاً في 778 مباراة يقميص البلوجرانا.