عبد الرحمن مجدي: لماذا الآن؟.. لم أرتكب خطأ وسأوضح كل شيء

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

استنكر عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم إيقافه وتحويله للتحقيق اليوم الإثنين.

وقال الاتحاد في بيانه إن عاملة في فندق إقامة منتخب مصر الأولمبي قدمت شكوى ضد اللاعب وبناء عليه تم إيقافه.

وفي منشور عبر إنستجرام كتب عبد الرحمن (22 عاما) "التوقيت غريب جدا، وغريب أيضا انتشار شائعات وأكاذيب لا أساس لها".

أخبار متعلقة
لاعب مصر في مونديال 90 يتولى منصب المدير الرياضي لـ غزل المحلة إصابة كريم العراقي بمزق في العضلة الأمامية خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة أحمد ريان لـ ألتاي سبور التركي استعدادا للدوري.. الزمالك يسحق مياه البحيرة بسباعية وديا

وأتم "لم أفعل شيئا، وسأرد مساء اليوم".

No description available.

وأوضح الاتحاد في البيان أن الواقعة الشكوى قُدمت قبل لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد الأرجنتين في 25 يوليو الماضي.

وتم إيقاف اللاعب قبل مباراة الأرجنتين التي كانت الثانية ضمن 4 لقاءات خاضها الفريق في أولمبياد طوكيو 2020.

ولم يشارك مجدي في مباراة إسبانيا الأولى التي انتهت بلا أهداف.

وودع منتخب مصر البطولة من الدور ربع النهائي بالخسارة بهدف يوم السبت أمام البرازيل.

منتخب مصر الأولمبي عبد الرحمن مجدي
نرشح لكم
أخر الأخبار
القائد مستمر.. يوفنتوس يجدد تعاقد كيلليني 8 دقيقة | الدوري الإيطالي
سبورت: المفاوضات تمت بنجاح.. ميسي في برشلونة حتى 2026‎‎ 36 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الرحمن مجدي: لماذا الآن؟.. لم أرتكب خطأ وسأوضح كل شيء 44 دقيقة | مصر
لاعب مصر في مونديال 90 يتولى منصب المدير الرياضي لـ غزل المحلة ساعة | مصر
إصابة كريم العراقي بمزق في العضلة الأمامية ساعة | الدوري المصري
استعدادا للدوري.. الزمالك يسحق مياه البحيرة بسباعية وديا ساعة | مصر
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة أحمد ريان لـ ألتاي سبور التركي ساعة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد خارج سباق التعاقد مع كين‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك