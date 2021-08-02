لاعب مصر في مونديال 90 يتولى منصب المدير الرياضي لـ غزل المحلة

تعاقد غزل المحلة مع صابر عيد ليكون مديرا رياضيا للنادي.

وشدد عيد في حواره لـFilGoal.com أن مهمته الجديدة تعد "مسؤولية كبيرة من أجل تطوير قطاع الناشئين".

ودرب عيد أندية غزل المحلة ودكرنس وصيد المحلة والجزيرة بمرسى مطروح.

وصابر عيد (62 عاما) هو شقيق خالد عيد المدير الفني الحالي للفريق.

وكان صابر عيد ضمن قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العالم 1990.

لعب لغزل المحلة ومرباط وصحار العمانيين.