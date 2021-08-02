إصابة كريم العراقي بمزق في العضلة الأمامية

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 19:23

كتب : أيمن عيد

كريم العراقي قبل مباراة مصر والبرازيل

يعاني كريم العراقي لاعب المصري ومنتخب مصر الأولمبي من مزق في العضلة الأمامية عقب نهاية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

كريم العراقي

النادي : المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أجرى فحوصات فور العودة لمصر أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة علاج تترواح ما بين 10 لـ14 يوما.

وكان اللاعب شارك في الأولمبياد وهو يعاني من إجهاد عضلي من الدرجة الثانية اضطر معه للحصول على حقن مسكنة خلال مشاركته في المباريات.

أخبار متعلقة
استعدادا للدوري.. الزمالك يسحق مياه البحيرة بسباعية وديا خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة أحمد ريان لـ ألتاي سبور التركي إنبي يحصل على خدمات مدافع المريخ

وشارك اللاعب مع المصري خلال الموسم الجاري في 31 مباراة في كل البطولات.

وفي الأولمبياد شارك العراقي كل مباريات المنتخب حتى ربع النهائي.

كريم العراقي المصري مصر الأولمبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
سبورت: المفاوضات تمت بنجاح.. ميسي في برشلونة حتى 2026‎‎ 23 دقيقة | الدوري الإسباني
عبد الرحمن مجدي: لماذا الآن؟.. لم أرتكب خطأ وسأوضح كل شيء 31 دقيقة | مصر
لاعب مصر في مونديال 90 يتولى منصب المدير الرياضي لـ غزل المحلة 47 دقيقة | مصر
إصابة كريم العراقي بمزق في العضلة الأمامية 57 دقيقة | الدوري المصري
استعدادا للدوري.. الزمالك يسحق مياه البحيرة بسباعية وديا 58 دقيقة | مصر
خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة أحمد ريان لـ ألتاي سبور التركي 59 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد خارج سباق التعاقد مع كين‎‎ ساعة | الدوري الإنجليزي
إنبي يحصل على خدمات مدافع المريخ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اختبر معلوماتك - إلى أي مدى تعرف الثعلب حازم إمام ؟ 2 أولمبياد طوكيو 2020 - التاريخ يُكتب في خامس أيام البعثة المصرية 3 انتهت أولمبياد طوكيو – مصر (2)-(0) أستراليا.. إسبانيا (1)-(1) الأرجنتين.. تأهل الفراعنة 4 داني ألفيش: نتيجة مباراة مصر غير عادلة
قد ينال إعجابك