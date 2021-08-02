إصابة كريم العراقي بمزق في العضلة الأمامية

يعاني كريم العراقي لاعب المصري ومنتخب مصر الأولمبي من مزق في العضلة الأمامية عقب نهاية مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020.

كريم العراقي النادي : المصري

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أجرى فحوصات فور العودة لمصر أثبتت إصابته بمزق في العضلة الأمامية ويحتاج لفترة علاج تترواح ما بين 10 لـ14 يوما.

وكان اللاعب شارك في الأولمبياد وهو يعاني من إجهاد عضلي من الدرجة الثانية اضطر معه للحصول على حقن مسكنة خلال مشاركته في المباريات.

وشارك اللاعب مع المصري خلال الموسم الجاري في 31 مباراة في كل البطولات.

وفي الأولمبياد شارك العراقي كل مباريات المنتخب حتى ربع النهائي.