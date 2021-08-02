استعدادا للدوري.. الزمالك يسحق مياه البحيرة بسباعية وديا

فاز الزمالك وديا على فريق مياه البحيرة بنتيجة 7-صفر اليوم الإثنين استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ولعب الزمالك بتشكيلين مختلفين في الشوطين خلال المباراة التي جرت على الملعب الفرعي لاستاد الجيش ببرج العرب.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وأيمن حفني وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ونجح الجزيري في تسجيل هدف التقدم للفريق في الدقيقة 5 من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها زيزو.

وفي الدقيقة 33 خرج محمود علاء بعد تعرضه لشد خفيف، وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إراحته وشارك حسام عبد المجيد بدلا منه.

وواصل الزمالك محاولاته الهجومية حتى نجح أشرف بنشرقي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 من انفراد بالمرمى لينتهي الشوط الأول بنتيجة 2-صفر.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر ويوسف إبراهيم "أوباما" وحميد أحداد ومروان حمدي وأحمد زكي بدلا من جنش والمثلوثي واحفني وطارق حامد ومحمود عبد العزيز وزيزو وبنشرقي والجزيري ومحمد عبد الشافي.

كما دفع الجهاز الفني بمحمد حمدي بدلا من محمد عبد الغني في الدقيقة 62 ثم سجل مروان حمدي الهدف الثالث في الدقيقة 65 من ضربة رأسية قبل أن يضيف إسلام جابر الهدف الرابع في الدقيقة 69 بعدما تمريرة حاسمة لشيكابالا.

وفي الدقيقة 75 أضاف أوباما الهدف الخامس بعدما تلقى عرضية من شيكابالا حولها في الشباك، وأضاف مروان حمدي الهدف السادس في الدقيقة 82 بعدما تلقى تمريرة متقنة من حميد أحداد، قبل أن يحرز أحمد زكي الهدف السابع في الدقيقة 87 من متابعة لضربة جزاء أهدرها حميد أحداد.

ويستأنف الزمالك مباريات الدوري بمواجهة ضيفه غزل المحلة يوم السبت في الجولة 28 من البطولة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بثلاث نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.