خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة أحمد ريان لـ ألتاي سبور التركي

وافق الأهلي على إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار لسيراميكا كليوباترا إلى ألتاي سبور التركي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي وافق على إعارة أحمد ريان لألتاي التركي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد المفاوضات بين الناديين.

وستكون الإعارة بنية البيع النهائي فيما بعد للنادي التركي.

ويمتد تعاقد أحمد ياسر ريان مع الأهلي لأربع سنوات مقبلة ويتواجد اللاعب حاليا مع سيراميكا كليوباترا معارا خلال الموسم الجاري.

وسجل أحمد ريان 15 هدفا خلال الموسم الجاري لينافس صاحب الـ22 عاما على صدارة هدافي الدوري.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن وجود عرض رسمي من ألتاي التركي لضم أحمد ريان من الأهلي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

كان نادر شوقي وكيل اللاعب قد تحدث قبل فترة قائلا: "نتحدث مع الأهلي لمعرفة مصير أحمد ريان الموسم المقبل والنادي متمسك به".