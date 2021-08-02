إنبي يحصل على خدمات مدافع المريخ

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 18:51

كتب : أيمن عيد

عمر عدلي

تعاقد نادي إنبي اليوم الإثنين مع المدافع عمر عدلي لاعب فريق المريخ حتى 2026.

وأوضح أحمد جوهر رئيس المريخ لـFilGoal.com أن ناديه سيحصل على نسبة في حال بيع إنبي اللاعب لفريق آخر.

وأضاف جوهر "عمر عدلي من أفضل مدافعي دوري الدرجة الثانية، كان محط أنظار العديد من أندية الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي. العائد المالي من الصفقة يساعدنا لحل أزماتنا المالية".

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واستمر "خلال السنوات الماضية انتقل ما يقرب من 15 لاعبا للدوري الممتاز، لدينا حقوق وامتيازات في هذه الصفقات مثل حصولنا على عائد مالي نظير مشاركة عمر رضا لاعب إنبي مع منتخب مصر للشباب".

وأتم "إبراهيم عادل لاعب بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي سنحصل على عائد مالي إذا انتقل لناد آخر".

ولعب عدلي موسمين ونصف للمريخ منذ انتقل للفريق في يناير 2019 قادما من بورفؤاد.

إنبي عمر عدلي المريخ
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