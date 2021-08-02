مران الأهلي - مشاركة ربيعة واستمرار تأهيل وليد سليمان

شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية بشكل طبيعي بعد تعافيه من الكدمة الذي تعرض لها خلال مباراة أسوان السابقة في الدوري.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وتعرض ربيعة لقدم قوية في إصبع القدم خلال مباراة أسوان، وشارك في المران بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

واشتمل مران الأهلي الجماعي بعد عودة الفريق للتدريب عقب انتهاء الراحة السلبية التركيز على الجانب البدني، ثم خاض الفريق تقسيمة كرة قدم وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

وأدى وليد سليمان لاعب الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، ونفذ الجزء الأول من برنامجه التأهيلي في الجيم، واستكمل المران بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.

واشتكى وليد سليمان من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة السابقة.

ويخضع الأهلي لمسحة طبية غدا الثلاثاء، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وذلك قبل استئناف الدوري.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته الجماعية مساء اليوم الإثنين، بعد الحصول على فترة راحة عقب مباراة أسوان الأخيرة في الدوري والتي استمرت لمدة 3 أيام للتخلص من ضغط المباريات.

ويلعب الأهلي بعد غد الأربعاء ضد وادي دجلة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري المصري.

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