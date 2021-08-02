جيرو: الرب أرادني في ميلان

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 18:24

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

أبدى أوليفييه جيرو سعادته بالانتقال لميلان الذي انضم له في 17 يوليو الماضي قادما من تشيلسي مقابل مليون يورو.

وقال الفرنسي في تصريحات صحفية:"فزت بألقاب عديدة في كل فريق لعبت له وأريد المثل هنا. لدي هدف أسعى لتحقيقه، لكن لن أفصح عنه، وإلا سأزيد الضغط على نفسي. لنقل إن هدفي الرئيسي هو الفوز مع ميلان".

وواصل "جاء وقت الرحيل عن تشيلسي واستكشاف دوري جديد. الرب أرادني في ميلان، أحد أكبر أندية العالم، أؤمن كثيرا بمشروع النادي. لدينا ما يلزم لنقدم موسما طيبا في دوري أبطال أوروبا".

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واستمر "سني الكبيرة لا تعني شيئا. زلاتان إبراهيموفيتش أكبر مني لكن الأمر يتعلق بالعقلية. في وجود الحافز الصحيح تستطيع تقديم أفضل ما لديك".

سجل جيرو أول أهدافه مع ميلان يوم السبت في تعادل الفريق وديا مع نيس الفرنسي.

ميلان هو النادي السابع في مسيرة جيرو الذي بدأ في جرينوبل ولعب لإستري وتور ومونبيلييه.

ارتدى قميص أرسنال لمدة 5 مواسم ونصف ولعب لتشيلسي 3 مواسم ونصف.

وتوج جيرو بعشرة ألقاب مع الأندية التي لعب لها وفاز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

وكان حاضرا في يورو 2020 التي ودعها فريقه من الدور ثمن النهائي بالخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح.

وابتعد جيرو عن المشاركة الأساسية في الموسم الماضي مع تشيلسي إذ لعب 1200 دقيقة فقط.

لذلك فضل الرحيل عن النادي الإنجليزي.

جيرو ميلان
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