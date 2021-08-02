اتحاد الكرة يشكر منتخب مصر الأولمبي بعد انتهاء مهمة الفريق

وجه الاتحاد المصري لكرة القدم شكره لجهاز منتخب مصر الأولمبي بعد انتهاء مهمة الفريق بوداعه لأولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح الاتحاد أنه سيحول التقرير النهائي عن الفريق إلى اللجنة الفنية فور استلامه من المدرب شوقي غريب.

وقال الاتحاد إنه سيصرف مستحقات الفريق بعد استلام التقريرين الفني والإداري.

وسيرسل تقريرا تفصيليا عن المنتخب للجنة الأولمبية المصرية في أقرب وقت.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالتالي:

** توجيه الشكر للجهاز الفني و الإداري و الطبي للمنتخب الأولمبي على ما قدموه خلال فترة عملهم التي تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية وذلك بعد حصولهم على بطولة إفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية و خاضوا مباريات صعبة و نجحوا في الصعود بالفريق لربع النهائي متخطين الأرجنتين و أستراليا و كان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

.. إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته والاستفادة من التجربة.

** يتم صرف جميع المستحقات لأفراد الفريق الأولمبي بعد ورود التقرير الفني والإداري.

** إرسال التقرير التفصيلي للجنة الأولمبية المصرية في أقرب وقت ممكن.

🔴 بمناسبة انتهاء مهمة الفريق: اتحاد الكرة يوجه الشكر للجهاز الفني للمنتخب الأولمبي .... ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/T9iwF2STi1 — EFA.eg (@EFA) August 2, 2021

وودع منتخب مصر الأولمبي البطولة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة بهدف أمام البرازيل.

تعادل الفريق أمام إسبانيا ثم خسر ضد الأرجنتين قبل أن يفوز على أستراليا ويعبر لدور الـ8.

وكان منتخب مصر الأولمبي توج بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما في أرضه عام 2019.