أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي: حققت حلمي.. برشم منحني شحنة قوية

أبدى العداء المغربي سفيان البقالي سعادته بعد تحقيقه للميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع في أولمبياد طوكيو 2020 اليوم الإثنين.

وقال البقالي في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "الحمد لله، هذا حلم اليوم يتحقق بعد سنوات من العمل الجاد، رفقة أصدقائي الذين ساعدوني في التدريب وكذلك مدربي الذي تربطتني به علاقة قوية، هو بمثابة والدي".

واستمر "أهدي الميدالية للشعب المغربي، لأن الجميع كان متشوقا لي، ولا تتصوروا الضغط الذي كنت أعاني منه، لأنني أردت أن أجاري الحلم الذي طالما حلمت به وأخيرا حققته".

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وتابع "هو سباق الكل يعتقده سهلا، ولكنه ليس كذلك، لأن عدائين سباق 3000 متر موانع ليسوا كالسابق، في الماضي كان الاحتكارلكينيا فقط، ولكن الآن تلاحظون بعد بطولة العامل بالدوحة كان هناك العديد من المفاجآت".

وأضاف "كنت أعرف جيدا العدائين الذين يشاركون معي، خصوصا الإثيوبيين، هم أقوياء جدا، ولكن استطعت أن أفرض سيطرتي في اللفة الأخيرة، وقررت أنا ومدربي أن أحسم اللقب قبل البركة المائية".

وشدد "أهدي اللقب لوالدي ووالدتي التي ظلت تحدثني بالأمس وتقول لي بأني سأحققها، والحمد لله هي فخورة اليوم بولدها أصبح بطلا أولمبيا اليوم في سباق ليس بالسهل".

وأتم "بالأمس كنت أشاهد البطل معتز برشم وهو صديقي، وقد أعطاني شحنة قوية لأحصل على المركز الأول، ويجب أن نشجع الرياضيين العرب الذين حصلوا علي ميدالية واليوم أنا أهدي ميداليتي الذهبية لبلدي المغرب".

ميدالية البقالي هي الأولى للمغرب في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعد تلك هي الميدالية الذهبية الرابعة للعرب في طوكيو 2020 بعد ميداليتين لقطر وواحدة لتونس.

وبتلك الميدالية الذهبية عادل منتخب المغرب رقم مصر كاُكثر دولة عربية حصولا على الميداليات الذهبية بدورة الألعاب الأولمبية برصيد سبع ميداليات لكل منهم.

ووصل عدد ميداليات المغرب الإجمالي في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية إلى 24 ميدالية متنوعة.