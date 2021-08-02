معتز برشم بعد الذهبية: الكلمات خانتني في التعبير عن الفرحة.. لن تكون المرة الأخيرة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 16:50

كتب : محمود ضياء

معتز برشم

ظهر القطري معتز برشم صاحب الميدالية الذهبية في الوثب العالي في قمة سعادته بعد التتويج بالميدالية اليوم في أولمبياد طوكيو 2020.

بطل الوثب العالي فاز بالميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى مناصفة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري بعد أن تجاوز كلاهما ارتفاع 2.37 مترا، وفشلا في عبور ارتفاع 2.39 مترا ليقتسما الميدالية الذهبية بعد التشاور مع الحكم.

وقال معتز برشم في تصريحات لبي إن سبورتس: "إنه إحساس رائع، أشعر بفخر كبي. لا يمكنني أن أعبر عن مدى سعادتي فلقد خانتني الكلمات اليوم".

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وأضاف "سعيد جدا بهذا الإنجاز وبعزف النشيد الوطني هنا في ملعب أولمبي، إنها لحظة للتاريخ".

وأتم "أشكر الله على هذا الإنجاز، وبإذن الله لن تكون المرة الأخيرة".

يُذكر أن الثنائي معتز برشم وجيانماركو تامبيري تجمعهما صداقة طويلة وكان للقطري دورا كبيرا في مساندة الإيطالي للعودة المنافسات.

طالع تفاصيل صداقة الثنائي من هنا .. أولمبياد طوكيو 2020 - صداقة معتز برشم التي أعادت تامبيري للحياة

معتز برشم الأولمبياد طوكيو 2020
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