معتز برشم بعد الذهبية: الكلمات خانتني في التعبير عن الفرحة.. لن تكون المرة الأخيرة

ظهر القطري معتز برشم صاحب الميدالية الذهبية في الوثب العالي في قمة سعادته بعد التتويج بالميدالية اليوم في أولمبياد طوكيو 2020.

بطل الوثب العالي فاز بالميدالية الذهبية في منافسات ألعاب القوى مناصفة مع الإيطالي جيانماركو تامبيري بعد أن تجاوز كلاهما ارتفاع 2.37 مترا، وفشلا في عبور ارتفاع 2.39 مترا ليقتسما الميدالية الذهبية بعد التشاور مع الحكم.

وقال معتز برشم في تصريحات لبي إن سبورتس: "إنه إحساس رائع، أشعر بفخر كبي. لا يمكنني أن أعبر عن مدى سعادتي فلقد خانتني الكلمات اليوم".

معتز برشم: إنها لحظة للتاريخ ! 🔥 قال البطل القطري معتز برشم الذي تم تتويجه اليوم بذهبية مسابقة الوثب العالي بعد فوزه بالمنافسات الأحد، إن شعوره لا يمكن وصفه وهو سعيد جداً بهذا الإنجاز.@mutazbarshim #طوكيو2020 | #أولمبياد_طوكيو#Tokyo2020 | #TokyoOlympics pic.twitter.com/X2mX2uS3Vi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 2, 2021

وأضاف "سعيد جدا بهذا الإنجاز وبعزف النشيد الوطني هنا في ملعب أولمبي، إنها لحظة للتاريخ".

وأتم "أشكر الله على هذا الإنجاز، وبإذن الله لن تكون المرة الأخيرة".

يُذكر أن الثنائي معتز برشم وجيانماركو تامبيري تجمعهما صداقة طويلة وكان للقطري دورا كبيرا في مساندة الإيطالي للعودة المنافسات.

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