أولمبياد طوكيو 2020 - جدول منافسات مصر فجر وصباح الثلاثاء.. اليد لصناعة التاريخ وآمال المصارعة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 16:26

كتب : محمد سمير

مصر - السويد - أولمبياد طوكيو

تخوض البعثة المصرية بعد المنافسات فجر وصباح يوم الاثنين في كرة اليد والمصارعة الرومانية والغطس والفروسية وألعاب القوى والسباحة التوقيعية

وفيما يلي، جدول منافسات البعثة المصرية فجر وصباح الثلاثاء

3:00 فجرا (غطس) مهاب مهيمن - نصف النهائي 3م متحرك

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5:14 فجرا (مصارعة رومانية) محمد متولي (ثمن النهائي)

5:55 فجرا (مصارعة رومانية) محمد كيشو (ثمن النهائي)

12:00 ظهرا (فروسية) تمهيدي - فردي الرجال

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) رمي الجلة - مصطفى عمرو

12:30 ظهرا (سباحة توقيعية) 13:40

ظهرا (ألعاب قوى) رمي الجلة - محمد مجدي

13:45 ظهرا (كرة يد) مصر × ألمانيا (ربع النهائي)

الأولمبياد طوكيو 2020 كرة اليد المصارعة الرومانية
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