تقرير: كيلليني سيستمر مع يوفنتوس حتى 2023

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

جورجيو كيلليني - يوفنتوس

من المتوقع أن يستمر جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس في قيادة فريقه حتى صيف 2023، حسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت.

كيلليني قائد الفريق انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي، ومن المنتظر التمديد له عقب عودته من اجازته الصيفية التي تأخرت بسبب المشاركة في بطولة يورو 2020.

وأوضح رومانو أنه من المقرر أن يوقع كيلليني عقدًا جديدًا مع يوفنتوس حتى يونيو 2023، على أن يتم الإعلان عن ذلك قريبا.

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وأشار إلى أن كيلليني يخطط بذلك لأن يكون في صفوف منتخب إيطاليا في مونديال قطر 2022.

وكان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس قد قال في مؤتمر صحفي قبل أيام: "لقد تحدثت مع كيلليني ولم أرغب في قطع الإجازة لتوقيع العقد، ليس هناك مشكلة".

وأكمل "نفاوض باولو ديبالا من أجل تمديد تعاقده".

وينتهي تعاقد ديبالا في نهاية الموسم الجديد.

جورجيو كيلليني يوفنتوس
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