أولمبياد طوكيو 2020 - المغرب يعادل مصر في الذهب الأولمبي

عادل أبطال المغرب الرقم القياسي لمصر كأكثر الدول العربية تحقيقا للميداليات الذهبية في الأولمبياد.

وتوج العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في منافسات 3000 متر موانع في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020 يوم الإثنين.

الذهبية هي السابعة للمغرب ليتساوى مع عدد الذهب المصري بالأولمبياد.

قبل انطلاق أولمبياد طوكيو كانت مصر في الصدارة برصيد 7 ذهبيات، مقابل 6 للمغرب، قبل أن يعادل البقالي الكفة.

ذهبية مصر الأخيرة كانت في أولمبياد أثينا 2004 على يد كرم جابر في المصارعة، مثل الذهب المغربي بواسطة هشام الكروج الذي حصد ذهبيتي سباق 1500م و5000م في 2004.

وتتواجد الجزائر وتونس في المركز الثالث بجدول الذهب العربي برصيد 5 ميداليات لكل منهما.

ثم البحرين وقطر برصيد ذهبيتين.

يذكر أن العرب حصدوا 118 ميدالية حتى الآن في تاريخ الأولمبياد، 31 ذهبية و29 فضية و58 برونزية.

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