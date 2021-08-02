أولمبياد طوكيو 2020 - البقالي يتوج بالذهبية الرابعة للعرب والأولى للمغرب

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 14:37

كتب : FilGoal

علم المغرب

توج العداء المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في منافسات 3000 متر موانع في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو 2020.

وحصد البقالي أول ذهبية للمغرب منذ أولمبياد 2004 بعدما ركض في زمن قدره 8:08:90.

وبذلك أهدى البقالي الميدالية الذهبية الرابعة للعرب في أولمبياد طوكيو.

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فقد فاز الرباع فارس حسونة بميدالية ذهبية في رفع الأثقال يوم السبت وتلاه مواطنه معتز برشم في الوثب العالي بألعاب القوى يوم الأحد.

وكان التونسي أحمد حفناوي قد افتتح رصيد العرب من الذهب بفوزه بميدالية من المعدن النفيس في منافسات السباحة.

الميدالية هي التاسعة للعرب بشكل عام، فقد حصد الأردني فضية في التايكوندو مثل التونسي محمد الجندوبي.

بينما حصدت مصر برونزيتين في التايكوندو بواسطة هداية ملاك وسيف عيسى، واقتنص الكويتي عبد الله الرشيدي برونزية في منافسات الرماية.

سفيان البقالي المغرب طوكيو 2020
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