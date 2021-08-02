إسلام عادل: ما يتردد عن تسريح لاعبي مصر للمقاصة غير صحيح

نفى إسلام عادل مدرب مصر للمقاصة الكلام الذي تردد على إمكانية تسريح الفريق بسبب معاناة النادي من أزمة مالية.

وقال عادل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما يتردد عن تسريح الفريق غير صحيح، نعاني بالفعل من أزمة مالية بعد انقطاع الراعي الذي تعاقدنا مع بداية الموسم الجاري".

وأضاف "الموقف صعب، ولكن سنحاول الحفاظ على هذا الكيان ونتحدى كل الظروف الصعبة".

وتابع "أعتبره نادي "هويدي" لأن مالكه أحمد هويدي، والمشرف العام على الكرة بذل جهدا غير مسبوق وبدأ بفريق يتنافس في الدرجة الرابعة ثم صعد به للدوري الممتاز في 2010 وقبلها بعام كان قد تعاقد مع الراعي مصر للمقاصة".

وأضاف "بعد الصعود للممتاز، شاركنا في دوري الأبطال والكونفدرالية، وسبقنا أندية أخرى أقدم منا في بطولة الدوري، وقدمنا العديد من اللاعبين المميزين للأهلي والزمالك".

ويستعد مصر للمقاصة لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 10 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل مصر للمقاصة حاليا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد خوضه لـ 28 مباراة.

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