طوكيو 2020 – أسينسيو: حان وقت القتال من أجل الميدالية

شدد ماركو أسينسيو لاعب منتخب إسبانيا الأولمبي على وصول الفريق للنقطة التي يجب فيها القتال من أجل الحصول على ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي منتخب إسبانيا مع اليابان صاحب الأرض في نصف نهائي البطولة غدا الثلاثاء على ملعب سايتاما 2002.

وقال أسينسيو في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا أشعر أنني بخير، لقد تطورنا جميعا بشكل فردي وجماعي، نحن أفضل جسديا ولدينا أحاسيس جيدة، إنها فرصة تاريخية ونواجهها بحماس كبير".

واستمر "أمام كوت ديفوار شعرت بأن الهدف سيأتي، لكن لويس اتخذ قرارا بتبديلي، ولذلك احتفلنا من الخارج، لقد تحسننا جميعا أشعر أنني بحالة جيدة، ومتلهف وسعيد لأكون هنا وأن أعيش هذه التجربة وأتطلع إلى نصف النهائي".

وتابع "بالطبع أنا مستمتع، لدي زملاء رائعين في الفريق على المستوى الشخصي، والفريق تحمل الفترات الصعبة لقد كان شهرا صعبا، وصلنا إلى حيث أردنا، إلى الصراع على الميداليات، واجهناه بحماس شديد أردنا الوصول إلى تلك النقطة وحققناها".

وأضاف "أخبار ريال مدريد؟ من الصعب متابعة الأخبار، بسبب تلك الوتيرة السريعة هنا، ولكنني أتحدث إلى زميل يخبرني عن الحصص التدريبية والمباريات التحضيرية للموسم، أحاول متابعته عندما يكون هناك وقت لذلك".

وأتم" كوبو لاعب رائع، يلعب بطولة جيدة جدا هو والفريق الياباني يقومان ببطولة جيدة، إنه فريق ديناميكي ومبهج ويحقق نتائج جيدة، ستكون مباراة تنافسية للغاية، ومهمة جدا، سنحاول أن نفوز بها".

ويسعى منتخب إسبانيا للتتويج بذهبية دورة الألعاب الأولمبية في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، إذ حقق الميدالية الذهبية مرة واحدة في 1992.