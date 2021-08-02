دي يونج: سعيد ببقاء كومان.. وديباي يتأقلم سريعا

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 12:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

فرينكي دي يونج - برشلونة

أبدى فرانكي دي يونج لاعب برشلونة سعادته ببقاء رونالد كومان مدربا للفريق، كما أثنى على جودة ممفيس ديباي المنضم للنادي حديثا.

دي يونج عاد للمشاركة في تدريبات برشلونة بعد العطلة التي حصل عليها عقب انتهاء مشاركته مع هولندا في يورو 2020.

وجاء حوار دي يونج مع صحيفة "سبورت" الإسبانية كالتالي:

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"أشعر بشعور جيد جدا حاليا، نستعد للدوري، وأعتقد أننا ننضج كل يوم وكل أسبوع".

"من الصعب أن أقول كيف تطورت خلال سنواتي مع برشلونة، ولكنني أعتقد أنني نضجت كشخص وكلاعب أيضا وأريد المواصلة في ذلك".

"غياب الألقاب عن برشلونة؟ أعتقد أننا في هذا الموسم قد طورنا من التشكيل، وأيضا نضجنا كفريق، إنه الموسم الثاني للمدرب وأنت تطور عندما تلعب موسمك الثاني، أعتقد أننا في الموسم المقبل ستتاح لنا الفرصة للقتال والفوز ببطولات مهمة".

"المزيج بين الشباب والخبرة مهم جدا، لدينا لاعبين بخبرة كبيرة وجودة عالية ولاعبين شباب لديهم موهبة كبيرة يريدون إظهارها".

"علاقتي بالمدرب جيدة جدا، أنا أعرفه من فترة تدريبه لمنتخب هولندا وهو طلب مني أن أتحمل المسئولية وتطوير نفسي كل عام، أنا سعيد ببقائه، المشروعات تتحسن عندما تأخذ وقت أكثر".

"بالنسبة لي ممفيس ديباي لاعب صاحب جودة عالية، يمكن أن يعطينا الكثير لأنه يمتلك المهارة والتهديف وصناعة الأهداف أيضا، هو يعمل من أجل الفريق".

"أعتقد أن تأقلمه يسير سريعا، هو لاعب يمتلك الكثير من الجودة، سيكون على ما يرام".

Barcelona to win LaLiga? Frenkie de Jong is not convinced - AS.com

وانضم ديباي لبرشلونة الصيف الحالي في صفقة انتقال حر قادما من صفوف أولمبيك ليون

وشارك ديباي مع برشلونة في مباراتين وديتين حتى الآن، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريد بول سالزبورج يوم الأربعاء المقبل في التجربة الودية الرابعة للفريق استعدادا للموسم الجديد.

وسيفتتح برشلونة موسمه بمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو يوم أغسطس.

برشلونة فرينكي دي يونج ممفيس ديباي رونالد كومان
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