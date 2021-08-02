سمر حمزة تعلن اعتزالها ممارسة رياضة المصارعة

أعلنت سمر حمزة لاعبة المصارعة المصرية اعتزالها بعد وداع منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقالت سمر حمزة عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أنا سمر حمزة، بدأت ممارسة المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة. شاركت في بطولة إفريقيا لأول مرة عام 2014 وفزت بالبطولة وحافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في وزن 76 كجم".

وأضافت "شاركت في عديد البطولات الدولية بعد ذلك، لم أخرج إلا لأربع معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط. من يتواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك".

وتابعت "فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له ووضعنا مصر على خريطة العالم، لم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل لهنا".

وواصلت "شجعوا المصارعة النسائية حتى نربي جيل جديد من الفتايات بفكر جديد وإمكانيات أفضل وثقافة مختلفة".

وأتمت "وظيفة اللاعب التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسئولين عن مسيرته الرياضية، شكرًا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي. أعلن اكتفائي بذلك وشكرا لهذه التجربة التي علمتني الكثير".

وودعت سمر حمزة منافسات المصارعة لوزن 76 كجم سيدات من دور الـ 16، أمام صاحبة ذهبية لندن وفضية ريو دي جانيرو، الروسية ناتاليا فوروبييفا.