أولمبياد طوكيو 2020 - ظهور 17 حالة كورونا جديدة

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 11:34

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

أفادت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 بظهور 17 حالة مصابة بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في منافسات الأولمبياد بين لاعبين ومدربين وإداريين إلى 276 حالة منذ مطلع يوليو الجاري.

الحالات الجديدة لا يتواجد ضمنها أي رياضي مشارك في دورة الألعاب الأولمبية.

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وقالت اللجنة أيضا إن 41458 شخصا من الخارج دخلوا اليابان للمشاركة في الألعاب حتى يوم السبت.

مددت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في العاصمة ووسعتها لتشمل المحافظات المجاورة.

في السياق نفسه، سجلت مدينة طوكيو 2195 حالة إصابة بالفيروس يوم الإثنين.

طوكيو 2020
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