ماركا والتشيرنجيتو: قريبا.. مبابي إلى ريال مدريد

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 11:26

كتب : محمود ضياء

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كشف خوسيه فيلكس دياز صحفي "ماركا" عن أن ريال مدريد يعمل خطوة بخطوة لإنهاء صفقة كيليان مبابي التي لم تعد بعيدة المنال الآن.

ما زال موقف الفرنسي كيليان مبابي غير معروف حتى الآن بشأن تجديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن باريس سان جيرمان يعمل على تقديم عقد أخير إلى مبابي للاستمرار داخل أسوار النادي خلال الأسابيع القليلة القادمة قبل بداية منافسات الدوري الفرنسي الأسبوع المقبل.

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كما يذكر أن العديد من التقارير أشارت في وقت سابق إلى أن نادي ريال مدريد كان يراقب الوضع عن كثب، حيث إذا استمر كيليان مبابي في الممالطة بشأن تجديد العقد، فإن النادي الإسباني سيحاول اختبار الأمور بتقديم عقد مبدئي إلى سان جيرمان بقيمة 100 مليون للحصول على خدمات مبابي.

جوزيه بيديرول من "الشرينجيتو" أشار أيضا إلى أن انتقال كيليان مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد أصبح قريبا.

صحيفة "آس" الإسبانية في وقت سابق كانت قد أوضحت أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان منح مبابي مهلة بشأن تجديد تعاقده مشيرة إلى أن رئيس النادي الفرنسي لا يرغب برحيل اللاعب ولا التخلي عنه مجانا مع انتهاء تعاقده.

ريال مدريد باريس سان جيرمان الدوري الإسباني الدوري الفرنسي كيليان مبابي
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