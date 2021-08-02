أولمبياد طوكيو - إلى نصف النهائي.. مهاب مهيمن يتأهل في الغطس

الإثنين، 02 أغسطس 2021 - 10:40

كتب : أحمد العريان

مهاب إسحاق مهيمن لاعب الغطس المصري

تأهل مهاب إسحاق مهيمن لاعب الغطس المصري إلى نصف نهائي منافسات الغطس فردي رجال من 3 متر سلم متحرك.

واحتل مهاب المركز الـ12 في الترتيب بالتصفيات التمهيدية من أصل 29 لاعبا، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وجمع صاحب الـ24 عاما، 422.75 نقطة من 6 غطسات خاضهم.

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مهاب جمع 77.5 نقطة في الغطسة الأولى، وأنهى الجولة بالمركز الرابع.

ووصل إلى 143.8 نقطة بعد الجولة الثانية، لينهيها في المركز الخامس.

وبعد الجولة الثالثة، وصلت مهاب إلى 223 نقطة في المركز السادس.

اللاعب المصري أنهى الجولة الرابعة بـ 277.25 نقطة في المركز العاشر.

ثم كانت نهاية الجولة الخامسة لمهاب بـ 346.25 نقطة في المركز الـ12.

وأخيرا، أنهى مهاب المنافسات في المركز الـ12 برصيد 422.75 نقطة.

وسيلعب مهاب نصف النهائي في الثالثة فجر الثلاثاء.

نصف النهائي يكون بين 18 لاعبا، يتأهل أول 12 لاعبا منهم إلى النهائي.

طوكيو 2020 مهاب مهيمن
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